Terminó la espera: las tres semanas de rumores e incertidumbre debido a la confidencialidad de las negociaciones entre el Gobierno y el Eln ya llegaron a su fin. Este lunes, en Caracas, ambas delegaciones entregaron un informe de lo pactado en la mesa de diálogos instalada el pasado 21 de noviembre, en la cima del parque nacional Waraira Repano, a las afueras de la capital venezolana.



Cambio en la doctrina de la Fuerza Pública

"No es solamente un desescalamiento de la Fuerza Pública, sino que este Gobierno ha planteado que la intención es que el Ejército y las Fuerzas Militares sean fuerzas de paz y no para la guerra", aseguró Otty Patiño, jefe negociador del equipo del Gobierno, con respecto al enfoque militar en el país. "Es difícil porque tenemos muchos años de una doctrina contrainsurgente, que habla del enemigo interno (...), esa mentalidad no es fácil de cambiar", puntualizó.



Sin embargo, Patiño también aseguró que habrá "cero tolerancia" frente a la connivencia de, por ejemplo, los grupos paramilitares.

¿El Eln llevará a cabo una 'tregua navideña'?

Al ser cuestionado por una posible 'tregua navideña', tradición en las filas del Eln, 'Pablo Beltrán' dio a conocer que, si bien se contempla implementarla, la experiencia anterior indica que, cuando se ha realizado este cese del fuego, la Fuerza Pública de Colombia ha aprovechado para aumentar su ventaja militar. El llamado del Eln en este aspecto exhortó a que, si se da la tregua, sea bilateral.

¿Llegarán más países a la negociación entre Gobierno y Eln?

"Brasil era garante en la etapa inicial. Aún no hemos recibido respuesta", informó 'Pablo Beltrán'. A renglón seguido, el segundo al mando del Eln explicó que eso se debe a que ambas delegaciones están a la espera de que se posesione Lula da Silva como presidente de los brasleños el próximo 1 de enero.

Lafaurie se refiere a su postura sobre el Eln

Tras ser cuestionado sobre su postura referente al proceso de paz con el Eln y sus críticas en el pasado al presidente Gustavo Petro, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, señalo: "Por supuesto que no voté por Petro, pero él arrastró a lo largo de la campaña una serie de causas. Si me invita aquí es precisamente para encontrar elementos de la sociedad para que esto sea fructífero".



Además, explicó: "Mis opiniones de hace 10 años no eran propiamente contra el Eln". En ese apartado, Lafaurie precisó que sus cuestionamientos se debían a lo pactado por el Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc en cuanto a la reforma agraria.



"El candidato Petro no ocultó sus obligaciones con sus electores. Firmamos un acuerdo en el tema de tierras", precisó el líder ganadero.

Eln habla de las bandas criminales y del posacuerdo con las Farc

"Las Farc salieron y no había Estado. Eso desencadenó un afianzamento de grupos armados no políticos en los territorios. Mafias y carteles", indicó 'Pablo Beltrán', jefe negociador del Eln, con respecto al posacuerdo entre el Gobierno y las desmovilizadas Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común.



'Beltrán' añadió que los grupos criminales que llegaron a las zonas abandonadas por la guerrilla desmovilizada "matan al líder y se desorganiza la comunidad", por lo que, según él, "ese proceso se ha recrudecido en los últimos años".



Incluso, el negociador recordó los asesinatos cometidos contra desmovilizados de las Farc desde el 2016. "Una tragedia tan enorme, que tiene costumbres y prácticas genocidas, está en el centro de las discusiones", sentenció.



Sobre las bandas criminales que actúan en el territorio nacional y podrían someterse a la justicia en el marco de la 'Paz Total', este mando del Eln habló sobre un grupo en particular: "Se va el 'Clan del Golfo' y llega otro".



En ese contexto, 'Beltrán' indicó que a la insrugencia le interesa conocer la postura del Gobierno de Estados Unidos, a quien señalan de un enfoque fallido en la política contra las drogas.

Gobierno llama a llegar a acuerdos con celeridad

"Trabajar sobre las posibles soluciones con mucha rapidez" es uno de los compromisos que hizo el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, con respecto a las conversaciones con la insurgencia.



En ese orden de ideas, enfatió en que: "acuerdo que se vaya realizando, se va implementado".

¿Habrá cese del fuego bilateral entre Gobierno y Eln?

Sobre el cese del fuego bilateral que ha planteado anteriormente el presidente Gustavo Petro, el segundo al mando del Eln, 'Pablo Beltrán', explicó que la agrupación tiene la disposición para que el tema sea discutido en el próximo encuentro.



"Tenemos una idea parecida. Esperamos que eso sea un tema que abordemos en un siguiente ciclo, en este no fue abordado", argumentó.

Liberación de miembros de la 'Primera Línea'

"Es un poco extraño a lo que estamos discutiendo. Es un tema que ya tiene una reglamentación. No es total. La opinión pública conoce mucho más sobre ese tema que lo que yo, un modesto negociador, puedo brindarle", respondió el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño a una pregunta sobre el decreto emitido en la mañana de este lunes que reglamenta cómo funcionará la liberación de los jóvenes detenidos durante el paro nacional.

México, próxima sede de diálogos

Ambas delegaciones, que dialogan en Caracas desde hace tres semanas, se citaron para encontrarse nuevamente en México (país garante del proceso de paz), como había anticipado EL TIEMPO.



Este segundo ciclo de conversaciones tendría lugar desde enero, acogido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se retoma la agenda de 2018

"La mesa retoma el proceso truncado en agosto de 2018 y ratifica su decisión de construir sobre lo construido", indica el comunicado conjunto emitido por ambas delegaciones.



Además, los equipos señalaron al Gobierno anterior, presidio por Iván Duque, de desconocer los acuerdos con el Eln y agredir a Cuba, uno de los países garantes.



Sobre la agenda de diálogos, "la mesa retomó como guía la agenda y sus ejes esenciales firmados en marzo de 2016", anunciaron las delegaciones. "Los ajustes fueron discutidos, aprobados y están en proceso de redacción", especificaron en ese sentido los equipos.



El funcionamiento de la mesa de negociación también fue acordado en cuanto a sus principios metodológicos y de procedimiento.

Alivios humanitarios: 'Atención de emergencia a presos políticos del Eln'

Además, el Gobierno, en el apartado del 'Acuerdo sobre acciones y dinámica humanitarias', se comprometió a llevar a cabo una política de atención humanitaria de emergencia a los 'presos políticos del Eln'.



La participación de la sociedad colombiana en los diálogos también será garantizada, según lo acordado, mediante mecanismos que faciliten su actuación en el marco de las negociaciones.



"El Eln ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública", fue otro de los anuncios realizados por los equipos dialogantes, quienes agradecieron la presencia de los acompañantes permanentes, como la ONU y la Iglesia Católica.



Frente a las preocupaciones debido a que solo se anunciaron acciones humanitarias en el Bajo Calima (Valle del Cauca) y en Medio San Juan (Chocó), desde la mesa se aseguró que, según el éxito de estas medidas, estas dinámicas en beneficio de los derechos humanos podrían extenderse a otras regiones.



En ese escenario, por ejemplo, Arauca, el escenario de una cruenta guerra entre Eln y disidencias de las Farc que deja más de 300 muertos este año en el departamento, está a la expectativa de que se tomen decisiones para cesar la violencia en este territorio.

Con esta rendición de cuentas se cierra el primer ciclo de diálogos entre el Ejecutivo y la insurgencia fundada en 1964. Las conversaciones entre ambos bandos se retomarán en enero del próximo año para continuar con la marcha de la política de 'Paz Total' planteada por el presidente Gustavo Petro.



Este es el documento de la declaración conjunta emitida por el Gobierno y el Eln:

SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

REDACCIÓN POLÍTICA.