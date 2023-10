Gobierno y el ‘Estado Mayor Central’ se sientan a negociar hoy en Tibú

En el Club Barquito de Tibú, Norte de Santander, el Gobierno Nacional y el ‘Estado Mayor Central’ (Emc), disidencia al mando de ‘Iván Mordisco’, instalarán hoy la mesa de diálogo y darán inicio al cese del fuego bilateral de tres meses.



El anuncio pondrá fin, además, a la fase de acercamientos, la cual arrancó en septiembre del 2022 y debió haber culminado el 8 de octubre –como inicialmente se estableció–, pero se extendió una semana más.

Y es que hace una semana, cuando se esperaba que se pudiera concretar la instalación de la mesa y el inicio al cese del fuego bilateral, ambas delegaciones anunciaron únicamente el comienzo de una fase preparatoria y la suspensión de operaciones ofensivas.



Ese hecho causó la molestia de la comunidad que asistió a la zona con la expectativa de que las negociaciones iniciaran. Tanto así que el comisionado de Paz Danilo Rueda vivió un tenso momento.



Algunos ciudadanos increparon al funcionario del Gobierno Nacional ante la incertidumbre. “Ya van dos veces, al cañón de Micay el 25 tampoco fuiste”, le dijeron.



Otros agregaron: “Danilo, no nos van a mamar gallo (...) tú no puedes salir hasta que no firmes lo acordado”, fueron algunos de los reclamos que le hicieron al comisionado.



La tensión aumentó cuando varios voceros de las comunidades se tomaron la tarima principal para exigir el comienzo del cese del fuego.



El panorama para hoy, sin embargo, parece diferente. Así lo han hecho saber los representantes de ambas delegaciones en el transcurso de la semana.



“Estamos trabajando en la formalización del espacio de la mesa y el resto de puntos se van a abordar en el transcurso de la discusión”, le dijo uno de los voceros de la disidencia a este diario.



También lo da como un hecho el jefe de la delegación de Gobierno, Camilo González Posso, quien, por su parte, comentó: “Todo está resuelto y hay acuerdo entre las dos partes”.



En días pasados, ambas delegaciones se dividieron en dos comisiones para terminar de ajustar los documentos y protocolos que se firmarán hoy.



Entre los textos sobre los cuales hay consenso aparece el denominado ‘Acuerdo de respeto a la población civil’ y un documento sobre transformaciones territoriales.



“Hay otros (protocolos) sobre garantes y acompañantes internacionales y lineamientos de agenda, que se van a completar con las consultas a las comunidades. Esos han sido los centrales, pero hay otros que de todas maneras están trabajando, que se han terminado de revisar y que serán objeto de trabajo de la mesa en su primera sesión”, agregó González Posso.

Camilo González Posso, jefe de la delegación habló sobre acuerdos previos a la mesa. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz / Camilo Castillo. EL TIEMPO

De igual forma, ya está listo un documento con los lineamientos y protocolos del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese del fuego, sin embargo, sobre este asunto persisten varias dudas.



Si bien hay acuerdo sobre la duración de la tregua –será de tres meses y no como se había acordado en Suárez, Cauca, a mediados de septiembre, pues se dijo que sería por 10–, no está claro cómo será el monitoreo en este sentido.



Y es que ante la falta del mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que la Misión ONU en Colombia verifique la tregua, por ahora, habrá un equipo especial ‘de contingencias’ para esa labor, el cual estará compuesto por miembros de ambas delegaciones.



“He sido informado que próximamente las partes solicitarán a este consejo que la Misión pueda ser autorizada para participar en el monitoreo y la verificación del cese del fuego”, dijo el jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad el pasado 11 de octubre.



Hay que recordar que a comienzos de este año ya se había pactado un primer cese del fuego bilateral de 6 meses con esta organización; no obstante, el Gobierno lo canceló ante los reiterados incumplimientos y luego del asesinato de cuatro menores por parte del frente ‘Carolina Ramírez’ en Putumayo.



En ese sentido, González Posso señaló que la respuesta del Gobierno frente a las economías ilícitas en el cañón del Micay (Cauca) y en otras regiones del país es la misma.



En la región del Cauca, el Ejército Nacional viene desarrollando una operación militar –denominada Trueno– para recuperar el control de un corredor natural en Cauca que había sido utilizado por años por la guerrilla y hoy por las disidencias para actividades relacionadas con el narcotráfico.



“Por supuesto que no se puede declinar ni esa actividad ni retirarse de posiciones que consideren necesarias para neutralizar ese tipo de economía o de rutas y eso está claro en todas las consideraciones que se han hecho en las conversaciones con ese grupo desde el año pasado”, concluyó el negociador.



El presidente Gustavo Petro, por su parte, se pronunció ayer y les envió un mensaje a los guerrilleros de las disidencias.



“Está a punto (de instalarse) la mesa que puede iniciar un segundo proceso de paz en Colombia en el día de hoy. Espero de todos los combatientes del Emc la máxima responsabilidad con la tarea que se inicia”, dijo el mandatario.



Finalmente, agregó “la responsabilidad es con la historia de Colombia (...)”.



CAMILO A. CASTILLO

Redacción Política

En X: @camiloandres894