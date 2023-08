En medio de una escalada de violencia en el departamento del Cauca, el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc y la delegación del Gobierno Nacional se reunirán este jueves en las montañas del municipio de Suárez para entablar un diálogo que lleve a la posible instalación de una mesa de negociación.



(Puede leer: 'En cualquier escenario de diálogo debe haber un cese del fuego': Estado Mayor Central)

Así lo señaló Ángela Izquierdo, delegada de esa disidencia en los acercamientos, quien junto con Andrey Avendaño, coordinador de la comisión de diálogo designada por ese grupo, dieron una rueda de prensa antes del encuentro. La información también fue confirmada por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.



La reunión se realizará en el marco de la fase de alistamiento y, según la entidad, tendrá carácter cerrado y confidencial.Además, contará con la presencia de testigos internacionales, de la Iglesia católica y del Consejo Mundial de Iglesias.

Facebook Twitter Linkedin

Disidencias de las Farc. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Sobre este asunto, Avendaño contó en la rueda de prensa por qué, según él, no se ha podido avanzar hacia la instalación de una mesa. Dijo que la posibilidad de lograr un acuerdo en ese sentido no es sencilla por lo que considera “una falta total de coherencia” entre el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa.



Además, sin mencionar directamente el tema del levantamiento de las órdenes de captura, cuestionó la labor de la Fiscalía General de la Nación en medio de los acercamientos.



En cuanto al cese del fuego, dijo que es necesario que se acuerde una tregua y que para ellos “no tiene sentido” que se negocie mientras en las montañas la guerra no se detiene.



(Además: Mecanismo de verificación del cese con Eln instaló seis nuevas oficinas regionales)



Hay que recordar que con este grupo ya se estableció una tregua de seis meses –entre el 1.º de enero de este año y el pasado 30 de junio–, cese del fuego que culminó después del asesinato a manos de esta disidencia de cuatro jóvenes, en límites entre Caquetá y Amazonas.



De hecho, el ‘Estado Mayor Central’ fue, según datos de la Defensoría del Pueblo, el grupo armado ilegal que más violó la tregua que estuvo vigente hasta junio. Fueron al menos 48 episodios, incluidas varias denuncias de asesinatos y masacres.

Avances en la instalación del mecanismo de verificación con el Eln

Con respecto al cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), ayer se instalaron seis de las nueve instancias regionales del Mecanismo de Verificación y Monitoreo.



Estas instancias regionales estarán ubicadas en Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Soacha y Valledupar, y se suman a la que ya existe en Pasto, Nariño.

Facebook Twitter Linkedin

Disidencias de las Farc. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En el evento estuvieron presentes más de 100 personas de los cuatro componentes del mecanismo: Gobierno (incluida la Fuerza Pública), Ejército de Liberación Nacional (Eln), Conferencia Episcopal de Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.



Por ahora, solo falta que se anuncien las oficinas regionales de Arauca y Quibdó para que el mecanismo esté completo.



“La instalación formal de todas las instancias fortalece los objetivos del cese del fuego: bajar la intensidad del conflicto”, indicaron desde la Misión de Verificación de la ONU.



Camilo A. Castillo

REDACCIÓN POLÍTICA