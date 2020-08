Gobierno reitera que reclutamiento de menores se mantiene

Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, aseguró que los grupos armados ilegales continúan reclutando menores en el país.



Cuestionó que miembros de Farc sigan negando que hubo reclutamiento de niños.

A la fecha, ¿qué cifras de reclutamiento de menores tiene el Gobierno?

La Consejería Presidencial es la secretaria técnica de la Comisión para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que toma datos de varias fuentes. El ICBF reporta que entre 1999 y 2020 han entrado al programa especial 6.840 menores desvinculados de grupos armados, y la Oficina del Comisionado de Paz relaciona 8.805 desmovilizados que entraron a los grupos siendo menores. Lo triste es que es un fenómeno que se agudizó desde mediados de los 90 y que aún se mantiene.



¿Cuáles son los grupos armados ilegales que continúan con esta práctica?



Los informes de las diferentes organizaciones señalan a los mismos GAO responsables de homicidios de líderes y de la gran mayoría de violaciones de derechos: Eln, disidencias de Farc, Autodefensas Gaitanistas, Epl y ‘Caparros’, entre otros.



¿En qué zonas del país se presenta más esta práctica?



Cruzando variables de violencia y las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, se identificaron 200 territorios de mayor riesgo de reclutamiento forzado en Chocó, Antioquia, Caquetá, Cauca, Nariño, Meta, Bolívar y Arauca. Pero ciudades como Bogotá, Soacha, Medellín, Bello y Cartagena son afectadas por uso y utilización de menores de edad por grupos delictivos organizados.



¿Las Farc cumplieron con el compromiso de devolver o entregar a los menores?



Las Farc entregaron 132 menores, pero el Alto Comisionado de Paz encontró que 272 fueron registrados como adultos siendo menores. Él mismo solicitó a la Registraduría la verificación, para poder reconocerlos como víctimas.



¿Qué opinión le merece que dirigentes del partido Farc nieguen que hubo reclutamiento de menores en sus filas?



Es absurdo. Primero, tienen un compromiso de verdad. Que debe exigirse, porque es pilar para que se pueda aplicar justicia y con ello sentar precedente social, que lleve a la no repetición. Si la entrega de los menores se hubiera realizado de frente al país, y ya hubiera resultados al respecto, seguro que estos graves delitos contra los menores de edad no hubieran continuado, como los grupos delincuenciales armados actualmente lo hacen.

¿Cómo va el programa Súmate?

Es una convocatoria a un movimiento nacional que rodee a los menores de edad y sus familias que están en territorios y entornos de pobreza, marginalidad, debilidad institucional, descomposición familiar y, en general, vulnerabilidad, que aprovechan los criminales de grupos armados.



Súmate por mí lo lidera María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, con el total apoyo del presidente Iván Duque, de la comunidad internacional, pero requiere el compromiso de alcaldes y gobernadores y de la sociedad en general. Nadie debe ser indiferente. Es un programa que le apunta a salvar a cientos de niños del horror de la delincuencia.

