Dos hechos relacionados con la paz y la guerra marcan la agenda informativa de este martes. De una parte, la violación del cese al fuego por partes de las disidencias ‘Dagoberto Ramos’, uno de los grupos con los que el Gobierno negocia la 'paz total'; y, por el otro, el anuncio del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda en el sentido de que el Gobierno de Colombia espera iniciar en las próximas semanas diálogos con las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep, cuyos combatientes se ubicarían en lugares específicos del territorio nacional.

Rueda, en entrevista con la agencia Reuters, se mostró satisfecho por los avances con las disidencias. "Este escenario inicial de acercamiento y niveles de construcción de confianza esperamos en las próximas semanas llevarlo a una segunda fase, que es el inicio de la fase dialógica", dijo Rueda a Reuters antes del ataque en el departamento del Huila.



"Fase dialógica que complementará la particularidad de la mesa de diálogo con el Eln, iniciando dos mesas de conversaciones: una con el Estado Mayor Central de las FARC y otra con las Farc Segunda Marquetalia", precisó.



El Estado Mayor Central no participó en la negociación de paz de 2016 que permitió que 13.000 integrantes de las Farc se reintegraran a la vida civil conformando un partido político, mientras que la Segunda Marquetalia abandonó el proceso casi tres años después y regresó a la lucha armada alegando incumplimientos del acuerdo por parte del Estado.



Algunos expertos consideran que, por haber abandonado el proceso de paz, el Gobierno no puede iniciar una negociación con la Segunda Marquetalia, dirigida por Iván Márquez, facción a la que solo se podría aplicar el sometimiento a la justicia, un tema jurídico aún pendiente por resolver admitió Rueda.



Precisamente sobre Márquez, Rueda contó que ha tenido "está vivo, tiene el control de la Segunda Marquetalia" y "se han realizado dos reuniones con él".



Sobre los avances de la negociación con el Eln que se realiza actualmente en México, Rueda dijo que era fundamental trabajar en un cese al fuego bilateral: "Eso es lo que esperamos: un inicio de desescalamiento y el cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional", aseguró en la citada entrevista.



El máximo líder del ELN, Antonio García, dijo recientemente en sus redes sociales que la paz no era sinónimo de la dejación de armas, pero Rueda sostuvo que las negociaciones con todos los grupos deberán llevar a ello.



"Todos los procesos deben llevar a la civilidad, a que (...) las armas en la política queden negadas absolutamente y las armas en la economía de lucro, en la protección de riqueza indebida también queden abolidas definitivamente", afirmó.



Además de las dos bandas criminales con las que se acordó un cese al fuego bilateral, el Gobierno mantiene acercamientos con unos 17 grupos armados ilegales urbanos con presencia en las ciudades de Medellín, Buenaventura y Quibdó, en donde las gestiones de paz han permitido treguas y reducción de la violencia, reveló el comisionado.



Rueda explicó que con las organizaciones criminales sin origen político como las Autodefensas Gaitanistas, más conocida como el Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, así como con los grupos urbanos, se realizarán conversaciones socio jurídicas para facilitar a sus integrantes un sometimiento a la justicia a cambio de una reducción de penas.



El comisionado aseguró que todos los grupos armados con los que se busca la paz tienen unidad de mando y en una fase más adelantada del proceso se buscará un cese al fuego multilateral.



"La paz es con todas y todos, cualquier grupo que quede excluido de la construcción de la paz, hará inviable que la paz podría ser estable, duradera y definitiva en Colombia", concluyó.

"Esperamos en las próximas semanas llevarlos a una segunda fase, que es el inicio de la fase dialógica, fase dialógica que complementará la particularidad de la mesa de diálogo con Eln, iniciando dos mesas de conversaciones, unas con el Estado Mayor central de las Farc y otra con las FARC, secunda Marquetalia", dijo.



"Esto requiere resolver algunos asuntos jurídicos que esperamos con base en la Constitución y la ley que se pueda dar. Adicionalmente, iniciaremos los escenarios dialógicos con los grupos que se encuentran en las ciudades. Esas conversaciones socio jurídicas tendrán como foco fundamental cómo vamos a lograr transformaciones barriales que generen garantías de no repetición y de la misma manera iniciaremos unos escenarios y resolvemos algunas dificultades con los grupos herederos del paramilitarismo de la década del 90 y el 2000", agregó.



A la pregunta de cómo hacer para ubicar a los armados de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, Rueda respondió:



"Habría unos lugares específicos que concertamos entre ellos y el Gobierno nacional, que significaría que la Fuerza Pública cumple todos sus deberes constitucionales, que posibilitará la presencia de las instituciones civiles del Estado, verificando que allí no se están desarrollando operaciones ilegales y generar un clima de conversación que sea eficiente y eficaz".



¿Y cómo hacer para que haya confianza? "Sabemos que hay dificultades, pero a cada dificultad la enfrentamos de manera rápida y oportuna de la mano del Ministerio de Defensa. Así que creo que estamos avanzando de manera muy, muy privada, muy confidencial y ya en su momento, cuando se habiliten en este. En esa segunda fase que hemos pasado de la exploración a la a la fase dialógica, podamos avanzar con conocimiento de la ciudadanía de lo que allí se va a dialogar y con las metodologías específicas que posibilita la participación de todos y todas las ciudadanas en Colombia", dijo.



"Estamos definiendo en la mesa de conversaciones que se defina, se definirán los mecanismos, pero lo que podemos decir es que en las próximas semanas la Oficina de Paz desplegará todo su trabajo después de haber resuelto problemas administrativos y de financiación, desarrollará todo su trabajo en ocho regiones de Colombia, donde habrá comisionados y comisionadas que tendrán como propósito el fortalecimiento de la organización ciudadana para cimentar una paz estable y duradera", dijo.





