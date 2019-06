Gobierno pide a Fiscalía tramitar extradición de negociadores del Eln

Luego de que esta semana el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le solicitara a la Fiscalía General de la Nación adelantar los trámites de extradición de cuatro de los exnegociadores del Eln (que se encuentran en Cuba), por el atentado cometido contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ‘Pablo Beltrán’ se refirió, en entrevista con ‘Caracol Radio’, sobre esta petición.

La solicitud realizada por Ceballos al ente acusador pide adelantar la extradición de Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Luz Amanda Pallares, alias Silvana; y Juan de Dios Lizarazo, alias David Piñata, en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía por el atentado que dejo 22 cadetes muertos, el 17 de enero pasado, y por el cual ya les tiene orden de captura.

Esta es la carta que le envió el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, a la Fiscalía. Foto: Archivo particular

‘Beltrán’, en la entrevista radial, aseguró que desde que se encuentran en Cuba “han honrado la palabra” y que este tipo de acciones del Gobierno “no ayudan a destrabar la mesa” de negociaciones, que fue levantada por el presidente Iván Duque después del atentado contra el Escuela General Santander.



“A nosotros nos mandaron acá en Cuba a hacer negociaciones de paz, con una agenda que ya estaba firmada y sigue firmada, nosotros nos enteramos de esa acción aquí en Cuba, por supuesto no sabíamos, nos enteramos acá”, detalló ‘Beltrán’.

Y agregó: “No creo que eso ayude a destrabar la mesa, penalizar a los negociadores de paz estando acá desligados de esos hechos, pero bueno ese es el estilo con el que este gobierno trata la paz”.



Así mismo, el miembro del Comando Central del Eln indicó que con esas decisiones no se está teniendo en cuenta los protocolos que se firmaron y detalló que cada lunes comparten a diferentes personas, entre ellas el alto comisionado Ceballos, el semanario de esta guerrilla, en donde Eln asumió la autoría del atentado, y que por esa razón, señala él, los vinculan directamente con los hechos.



“Desde que nos conocimos por este medio (la mesa de negociaciones), le mandamos todos los lunes el semanario del Eln para que se entere cuál es la política, entonces es un acto de deferencia con él (Ceballos), se lo manda ‘Silvana Guerrero’ que es de la delegación, entonces como ‘Silvana’ le manda cada semana el semanario entonces dijo que eso es una prueba de que ella sabía (...) Yo diría que es mala fe”, aseveró.



Al ser consultado sobre una posibilidad de que esta guerrilla realice un cese del fuego unilateral, ‘Beltrán’ precisó que la intención del Eln es “meterle el hombro para que se pase la página de la guerra”, pero que es algo de los dos lados.



“Esto es de dos, entonces también le toca a la otra parte, porque si queremos acabar esta guerra, pero solo se le pide a uno. ¿O es que creemos que la causa principal de la guerra somos nosotros? (…) Invitamos al Gobierno es a que nos abramos a un cese bilateral, hagamos el esfuerzo ambos”, dijo.



Por otro lado, el alto comisionado, Miguel Ceballos, también en diálogo con ‘Caracol Radio’, indicó que escuchó con preocupación la entrevista a ‘Beltrán’, ya que parece que “el Eln está perdiendo la perspectiva política y jurídica del país”, porque la investigación contra los cuatro exnegociadores la realiza de forma independiente la Fiscalía.

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, fue viceministro de Justicia en la presidencia del actual senador Álvaro Uribe y director del Instituto de Derechos Humanos. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

“Esta no es una decisión política, ni una persecución como quiere manifestar ‘Pablo Beltrán’, sino una decisión de una autoridad judicial autónoma y la razón es porque el propio Eln reconoció el atentado, a través de su dirección general, en la cual hacen parte estas cuatro personas que están siendo pedidas en extradición”, detalló.



A su vez, Ceballos indicó que desde 1930 Colombia tiene con Cuba un tratado de extradición y que espera que el gobierno de la Isla cumpla su palabra.



“Cuba debe honrar ese tratado de extradición, se había argumentado la aplicación de unos protocolos, pero esos protocolos se discutieron en ser aplicados o no, pero es un espacio que ya no existe, la mesa de negociación con el Eln fue revocada por el presidente y esos protocolos no aplican (…) Acá hay una orden de captura por un delito confeso de una organización y parte de esa organización tiene que ser responsable de ese delito confeso y parte de esa organización está en Cuba. Cuba tiene que honrar su palabra”, puntualizó.

