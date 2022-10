La primera semana de noviembre el Gobierno de Gustavo Petro y el Eln reanudarán la mesa de negociaciones de paz. Aunque todavía no se conocen los nombres de quienes serán los delegados de ambas partes, se sabe que la mesa rotará su sede entre los países garantes: Cuba, Noruega y Venezuela.



Además, la agenda de diálogos, hasta ahora, sería la misma que ya se tenía antes de suspender la negociación. Allí se discutirían asuntos como la participación ciudadana, democracia, víctimas, seguridad, entre otros. Pero ¿cuáles serán los aspectos más sensibles que habría que sortear para lograr la paz con este grupo?

Lo cierto es que entre diversos expertos consultados por EL TIEMPO parece haber un consenso en varios puntos complejos para la mesa de diálogos. Los cuales generarán mucho debate.



El primero tiene que ver con el narcotráfico. “Ellos (El Eln) van a hacer esfuerzos, a pesar de que hay evidencia indiscutible, de que no están vinculados a la economía de la cocaína. De que ellos solo cobran un impuesto pero que ellos no procesan ni comercializan”, explica Luis Fernando Trejos, analista y profesor de la Universidad del Norte.



La misma visión comparte el experto en conflicto armado Nicolás Puentes: “Hay una vinculación, sea de cultivos de coca o de lo que sea, con el narcotráfico y eso no los exime a pesar de su discurso moral”.

Delegación del Eln viajó de Cuba a Venezuela Foto: Archivo particular

El segundo punto se refiere al secuestro. Para el Eln esta práctica sigue siendo legítima para alimentar su guerra. “Y eso no solamente está cada vez más condenado, sino que tiene una serie de implicaciones que ya afectó la mesa anteriormente. Ellos siguen justificando lo injustificable”, señala el experto Puentes.



Aunque aún no se sabe cuándo la guerrilla renunciará a secuestrar y posiblemente esto se resuelva en la medida en que avance la mesa. Vendrán muchas presiones y en algún momento el Eln tendrá que asumir el costo político y manifestar públicamente que dejan de secuestrar, así como lo hicieron las Farc en su momento.



Conectado al tema del secuestro también está la práctica perversa del reclutamiento de menores de edad: “Para el Eln esas son incorporaciones voluntarias y lo siguen sosteniendo. Puede que sí, pero en los estatutos que ha firmado el Estado colombiano eso tiene un castigo”, explica Puentes.

"Lo que el Eln no discute en la mesa con el Gobierno, no juega", Antonio García.

Otros puntos complejos que los analistas consideran bastante problemáticos tienen que ver con las instituciones o procesos que se darían luego de que se firme el acuerdo.



En múltiples ocasiones el Eln ha manifestado que ellos no son las Farc, que no tuvieron vínculos con esta guerrilla y no hicieron parte de la negociación de paz de La Habana. Por esta razón, no se acogerían a ninguna institucionalidad creada por el acuerdo de paz del Teatro Colón. “Lo que el Eln no discute en la mesa con el Gobierno, no juega”, dijo Antonio García, uno de los voceros de ese grupo.



“Lo que esto nos está señalando es que ellos buscarían otro mecanismo de justicia transicional distinto a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Eso parece que será un tema inamovible”, explica Luis Fernando Trejos.



Además, el analista señala que habrá que sacarnos de la cabeza el modelo de dejación de armas de las Farc. Es decir, los container en las zonas veredales y la ONU llevándose las armas.



“El problema no son las armas, si fuera por eso, Colombia ya habría cambiado. La paz no es solamente el tema de las armas, hay que atacar las causas que generaron el conflicto. Estamos abiertos a discutir el tema de las armas, lo discutiremos en la mesa, pero también hay que hablar de las armas del Estado, de cómo las usa y contra quién las usa”, dijo García esta semana desde Caracas, Venezuela.

Una comitiva integrada por el senador Iván Cepeda, el comisionado de paz, Danilo Rueda y el representante especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, viajaron hasta Cuba. Foto: EFE

“Ellos han sido muy reiterativos en que el tema de las armas no se discute casi. Ellos van a dilatar al máximo la entrega de las armas y van a tratar de proponer algún mecanismo en el cual ellos conserven la totalidad o una parte importante de las mismas, en caso de que se firme el acuerdo”, afirma Trejos.



Otro aspecto la propuesta de amnistía general que está pidiendo el Eln y a la cual los analistas califican de imposible, “porque eso es decir que aquí no pasó nada y va a pasar lo mismo que cuando negociamos con el M-19. Eso se podía hacer en los años 90 pero ahorita ya no se puede hacer”, asegura Nicolás Puentes.



Para el analista Guillermo Henao será complejo para la opinión pública, en general, sopesar estos acercamientos teniendo presentes los anteriores puntos y, sobretodo, luego de las dificultades que se tuvieron con el Eln y el atentado a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, en donde murieron 23 jóvenes en formación.

Cabe aclarar también que este es el proyecto bandera de Petro y para lograr lo que se denomina paz total, tendrá que tener mas apoyos y lograr acuerdos casi en tiempo record

“Más allá de eso, el manejo de estos acercamientos por parte del comisionado de Paz (Danilo Rueda) tendrá la vigilancia de la oposición que buscará cualquier error para pedir la finalización de los diálogos”, explica Henao.



El Gobierno Nacional enfrenta un enorme desafío para la consecución de lo que llama ‘la paz total’. Tener al Eln en la mesa es sinónimo de que este propósito puede tener éxito porque se trata del grupo armado más longevo y estructurado de los que operan en el país.



“Cabe aclarar también que este es el proyecto bandera de Petro y para lograr lo que se denomina paz total, tendrá que tener mas apoyos y lograr acuerdos casi en tiempo record, recordemos que Juan Manuel Santos necesitó dos periodos presidenciales, conversaciones secretas, conversaciones públicas, países garantes, cambios de estrategia, socialización de acuerdos y tuvo un plebiscito fallido. El camino para una paz total, es largo”, señala el estratega político Henao.



Antonio García ya ha dejado claro que el diálogo no consiste simplemente en entregar las armas, sino en garantizar un cambio profundo en la sociedad colombiana. Reflejo de esto fue lo que expresó en Caracas hace unos días.



“Llevamos tres presidentes, vamos para un cuarto, pero ese es el ritmo de las negociaciones, no por negligencia del Eln. Pensamos que las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. La confianza que tenemos es que hay un viraje en la política de paz del Estado y es probable que los acuerdos a los que lleguemos también abran otras posibilidades”, dijo.

María Isabel Moreno Muñoz



REDACCIÓN POLÍTICA