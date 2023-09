El gobierno del presidente Gustavo Petro y el Estado Mayor Central -disidencia de 'Iván Mordisco'- llegaron a un acuerdo preliminar de 11 puntos para avanzar en la instalación de una mesa de negociación de paz.



Desde Suárez, Cauca, donde esta semana se llevaron a cabo varias reuniones entre representantes del Gobierno Nacional y este grupo guerrillero, se anunció, por ejemplo, que una vez se instale la mesa de negociación habrá cese bilateral del fuego.

"La delegación del Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano y la del Estado Mayor Central de las Farc, en desarrollo de la fase preliminar, instalaremos la Meda de Diálogo con toda su arquitectura jurídica, política y presencia de la comunidad como garantes y acompañantes", dice el punto uno del documento en el que las delegaciones reiteraron su voluntad de dialogar y crear condiciones necesarias para alcanzar "profundas transformaciones" en Colombia.



Algunas firmas de los representantes del Gobierno y las disidencias. Foto: Archivo particular

Las partes indican que el 17 de septiembre habrá una reunión de evaluación y de ajustes y ese mismo día darán a conocer la fecha de instalación de los diálogos, así como el mecanismo de funcionamiento y quiénes serán los invitados. Reiteran que estarán presentes como garantes del proceso la ONU y la OEA.



​El documento también señala que la Fuerza Pública continuará con el cumplimiento de la misión constitucional y legal pero "las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y la mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco de respeto al Derecho Internacional Humanitario".

Representantes del Estado Mayor Central. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

También se acordó el desarrollo de ocho misiones humanitarias en Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y en el sur de Bolívar "con la finalidad de formular recomendaciones de aplicación del DHI con base en la escucha amplia de toda la ciudadanía e instituciones".



Estos diálogos parecían estar estancados y no avanzaban y, precisamente, esa fue una de las razones por las que las partes llegaron hasta las montañas del Cauca para destrabar las negociaciones.



"La situación ha estado bastante enredada por trámites, que de hecho no se han podido realizar por enredos entre la Fiscalía y, por otro lado, porque no hay una sintonía entre el Ministerio de Defensa y el presidente de la República. Otra cosa es que nos deja como en la incertidumbre es que el presidente en campaña prometió unas cosas y una vez llega la presidencia entonces hace otras”, comentó esta semana Andrey Avendaño, coordinador de la comisión de diálogo del Estado Mayor Central.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA