El Gobierno Nacional, a través de un comunicado emitido por la oficina del alto comisionado para la Paz, que dirige Danilo Rueda, explicó los alcances jurídicos que permitan que Jhon Mechas se siente en una mesa en el propósito de buscar la paz total. El documento se produjo en respuesta al expresidente Álvaro Uribe quien, en las últimas horas, calificó como "gravísimo" lo ocurrido.

“Que quede en la impunidad el atentado contra el presidente Duque sería un gravísimo precedente institucional”, escribió el expresidente Uribe.



"La designación como miembros representantes del EMC-Farc, por medio de la resolución presidencial, no implica la suspensión de investigación judicial alguna, ni una amnistía o indulto para ninguna de las 20 personas en cuestión", dice, por su parte, el Gobierno.



"No es la primera vez que un Gobierno acude a este tipo de medidas para avanzar en la construcción de la paz. Todos los procesos de paz se construyen con grupos armados que actúan contra el derecho y, en la mayoría de las ocasiones, sus integrantes tienen órdenes de captura vigentes o se encuentren privados de libertad cumpliendo una sentencia".



Javier Alonso Veloza García, conocido con el alias de Jhon Mechas, está en el listado de 20 personas a las que el Gobierno Nacional solicitó a la Fiscalía General de la Nación que les levante las órdenes de captura en su contra.



Según una resolución de febrero elaborada por la Presidencia de la República, esta persona debe ser reconocida como representante del 'Estado Mayor Central' de las Farc, para que así pueda hacer parte de los acercamientos exploratorios, encaminados a llegar a una paz total.



Esa petición no ha sido resuelta por parte del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien el lunes se refirió al tema resaltando que le pidió a la Presidencia que les explique cuál es el argumento para solicitar la suspensión de la orden de captura de este disidente.



Esto porque 'Jhon Mechas', así como algunas de las personas que están en el listado, ya fueron acreditadas como integrantes de las Farc en el Acuerdo de Paz de 2016. Es decir, 'Jhon Mechas' sería desertor de dicho pacto, por lo que la vía que le queda es el sometimiento a la justicia.



Javier Alonso Veloza García es el jefe del frente 33 de las Farc, y es acusado por atentar contra el expresidente Iván Duque en Cúcuta. Para eso, repartió 7.000 millones de pesos para tal fin, y otros 2.000 millones para atentar contra el ministro de Defensa de la época, Diego Molano.



Además, agentes de inteligencia identificaron en su momento que esta persona estaría detrás del artefacto explosivo en un CAI de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en el que murieron dos niños: Daniel Steven Duque e Ivanna Salomé Rangel.



Por ese último ataque, las autoridades pasaron de una recompensa para quien dé información de él que va desde 3 mil a 5 mil millones de pesos, y en Estados Unidos se dan otros 3 millones de dólares. Incluso, Interpol tiene una circular roja en su contra, con la que lo buscan en 195 países.



Lo que las fuentes de inteligencia han dado a conocer a este medio es que 'Jhon Mechas' se mueve por la frontera colombovenezolana, acompañado de cerca de 140 hombres armados, y 60 en redes de apoyo de la zona.



La idea de que represente al 'Estado Mayor Central' viene de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Danilo Rueda, quien acordó acercamientos exploratorios y confidenciales para adelantar las negociaciones. Por eso, le pidió al ente acusador que les levante las órdenes de captura.



La respuesta de Barbosa, según la rueda de prensa del lunes, es que está a la espera de que le respondan una carta por parte de Presidencia aclarando la situación.



Otro de los nombres que resalta en el listado presentado por el alto comisionado para la paz es el de Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias El Mocho o Andrés Patiño. Este hombre es sindicado es el jefe del 'Comando Coordinador de Occidente', que delinque en Nariño, Valle del Cauca y Cauca con los siete frentes que tiene a su disposición.



Estos están compuestos por 1.948 hombres en armas, lo que hace a la red de 'El Mocho' una de las más peligrosas en el suroccidente del país. El nombre de Óscar Eduardo Sandoval también fue incluido por el fiscal general en el oficio al Gobierno con el que pide claridad sobre cuál es su situación.



La lista de nombres la componen los disidentes llamados Robinson de Jesús González, Luis Hernán Ochoa, Fabio Giraldo, Jaime Muñoz, Leydy Tatiana Rojas, Eliécer Palomeque Córdoba, Edgar de Jesús Orrego, Farby Edisson Parra, Willinton Henao Gutiérrez, Carlos Eduardo García, Omar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero, Iván Jacob Idribo, Diverney Valencia, Deison Rodrigo Ortiz, Wilmar Pasu Rivera, Luis Carlos Pinilla Cortés y Andreson Andrei Vargas.



No obstante, la pregunta del fiscal general al Ejecutivo recae solamente sobre la situación de 11 de ellos, incluidos 'Jhon Mechas' y 'El Mocho'.





