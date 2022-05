Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la paz, negó que el Estado haya tenido responsabilidad en la masacre de Bojayá, sobre la cual se conmemoraron ayer 20 años. "Rechazamos aseveraciones realizadas por la representante de ONU en Colombia, Juliette de Rivero, sobre responsabilidad del Estado en la masacre de Bojayá, Chocó. Las cosas por su nombre: Los victimarios fueron las Farc. Ellos deben reparar el daño y dolor causado a esta comunidad", expresó Restrepo.



El funcionario dijo también "Parece que se les cruzan los cables a aquellos que quieren endilgar responsabilidades sobre estos hechos lamentables y siempre descargar la responsabilidad en el Estado, cuando fueron terrorristas los que de manera indiscriminada acabaron con la vida de estos colombianos".



"El Estado ha sido garante y respetuoso de la justicia en el proceso de verdad, reparación y no repetición de hechos tan lamentables y dolorosos como la masacre de Bojayá. No obstante, quienes quieren aprovechar esto para buscar culpables en un río revuelto, se equivocan. Como Gobierno, en especial el del presidente Iván Duque, hemos trabajado durante más de tres años en llevar oportunidades y desarrollo integral a zonas afectadas por la violencia. Más de $13.2 billones en 3.354 proyectos de 170 municipios Pdet son hechos reales y tangibles" destacó.



El pronunciamiento de Restrepo se dio luego de que Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia, dio unas palabras en el acto de conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá.



Los niños también elevaron mensajes para que se respete la vida en el municipio. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Durante su discurso de Rivero celebró la presencia de las organizaciones

étnico-territoriales, los colectivos de víctimas, de la Gobernación, las Alcaldías de

Bojayá y Vigía, de la UARIV, del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación,

del Ministerio público, representado por las personerías, la defensoría del pueblo,

los órganos de control e investigación, y de los medios de comunicación.



"Mi oficina, presente en el país desde 1997, pudo comprobar lo que ocurrió e hizo

pública la responsabilidad de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia

(AUC) y el Estado Colombiano. Algunos de estos actores han reconocido su papel,

otros aún no. Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para

poder reparar integralmente y para hacer justicia", afirmó la representante de ONU.



De Rivero expresó su preocupación por "la escalada del conflicto y el recrudecimiento de la violencia en Bojayá y todo el Atrato, en todo el cauce del San Juan y el Baudó, en

Nóvita, San José del Palmar y en la zona costanera".



Masacre de Bojayá. El 2 de mayo de 2002, la explosión de un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las Farc contra la iglesia del municipio chocoano mató a unas 100 personas. En la foto se ve cómo el sacerdote recoge los restos del Cristo del altar. Foto: Luis Acosta - AFP

"La situación actual y las cifras muestran la existencia de un escenario de

emergencia, y de violencia desmedida que sufren diversas comunidades en el

territorio. No hablar de lo que está pasando ahora en el Chocó sería fallar a la memoria de quienes fueron asesinados en esta iglesia y sería traicionar a quienes arriesgan su

vida cada día por visibilizar la situación y la necesidad de garantías efectivas de no

repetición a través de la implementación territorial del Acuerdo de Paz", aseguró la representante.



Quien además instó nuevamente al Estado colombiano a actuar de acuerdo con los

estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de

no repetición.



"Sin dejar de reconocer los esfuerzos de diversas entidades debemos

enfatizar que la débil presencia del Estado impide construir una paz territorial

duradera en el Chocó. El Estado no ha logrado contener la expansión y violencia de

los grupos en el territorio, que la protección de la población civil es la primera

necesidad del departamento y que el cuestionamiento de elementos de la Fuerzas

Armadas deben ser investigados con seriedad", dijo.



POLÍTICA