Gobierno: ‘Somos conscientes de que la violencia contra líderes sociales no ha parado’

En diálogo con EL TIEMPO, Franklin Castañeda, encargado de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, habló de las medidas que se están tomando para ponerles freno a los homicidios de líderes sociales.



La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por el asesinato de líderes, ¿cómo recibe el Gobierno esta decisión?



Sucede una cosa curiosa con este estado de cosas inconstitucional porque yo fui uno de los promotores de la acción de tutela. Luego no podemos tomarnos mal esta decisión, lo tomamos como un resultado positivo. Este es un gobierno que acoge la gestión de los movimientos sociales, que acoge la gestión del movimiento de derechos humanos. Estas acciones de tutelas se presentaron entre 2019 y 2020. La Corte lo acogió, si la memoria no me falla, el 29 de enero del 2021, lastimosamente, llega tarde la declaración, llega más de dos años después, pero somos extremadamente respetuosos de los tiempos de la Corte Constitucional.



En siete años, el número de líderes sociales asesinados supera los 1.500 Foto: Jaime Moreno/EL TIEMPO

¿Qué medidas y acciones concretas va a tomar el Gobierno para la protección de líderes sociales?



Venimos avanzando en un plan de acción de la política pública de reconciliación, hablamos del Decreto 1444 del 2022, venimos avanzando en una campaña contra la estigmatización llamada ‘Paz sin estigmas’. Venimos avanzando también en los temas del programa integral de garantías a protección de mujeres, multiplicamos su presupuesto en más de un 600 por ciento, hemos llegado ya casi a diez departamentos del país y tenemos un plan de acción concreto. Hay otras órdenes sobre protección colectiva y para ello multiplicamos el presupuesto del Decreto 660 de protección colectiva más de un 4.000 %, vamos a terminar este año con una asignación presupuestal superior a 30.000 millones de pesos, destinados exclusivamente para la dotación del mecanismo de autoprotección.



¿Qué explica que la cifra de asesinatos de líderes no disminuya?



Estamos frente a una situación estructural de violencia sociopolítica en Colombia y de conflicto que claramente se ha ido extendiendo. Ha disminuido ostensiblemente la confrontación contra el Estado, sin embargo, las estructuras armadas ilegales han aumentado su intención de manipular liderazgos sociales. Es decir, somos plenamente conscientes de que la violencia contra líderes sociales no ha parado y estamos lejos de que eso ocurra, no estamos contentos con nuestros resultados; sin embargo, aquí hay que destacar que por primera vez desde la firma del acuerdo de paz rompemos la tendencia de crecimiento en el asesinato de líderes sociales.

Entre enero y septiembre del 2020, en Colombia fueron asesinados 135 defensores de DD. HH., según datos de Somos Defensores. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Cauca y Antioquia son los departamentos con más casos, ¿qué se hará allí?



Nos encontramos en este momento en el ejercicio de priorización. En la Dirección de Derechos Humanos a mi cargo tenemos 13 departamentos priorizados, Antioquia y Cauca hacen parte de ellos. Son las zonas donde de alguna forma se concentra en buena medida la violencia contra líderes sociales, pero también la violencia contra las comunidades porque no se nos puede olvidar que los líderes y líderesas sociales son la cara visible de una violencia que se ejerce con el objetivo de controlar comunidades y controlar sus actividades.



¿Y cómo conjuga la ‘paz total’ en esto?



Claramente, la ruta que hemos venido tomando necesita un mayor impulso y necesitamos por supuesto un mejor enfoque en los temas de controlar los territorios y poder realmente hacer realidad lo que planteaba el Presidente esta semana y es que el cese de fuego esté precedido por unos acuerdos muy claros frente al respeto a la población civil, a las organizaciones sociales, y el cese de lo que en últimas está en el centro de la disputa hoy de la guerra en Colombia y es el ejercicio de la guerra para obtener riquezas a partir de las rentas ilícitas.

¿La situación es la misma en capitales y en las zonas rurales?



Cuando uno mira los resultados que ha venido dando la Fiscalía, uno revisa que en buena medida los responsables de los crímenes o de las agresiones contra líderes y defensores son particularmente estructuras como el ‘Estado Mayor Central’, el ‘clan del Golfo’, Eln y otros grupos remanentes o más pequeños, sin embargo, en las ciudades encontramos una situación que es diferentes. Encontramos un fenómeno de tercerización criminal, es decir, encontramos bandas pequeñas de microtráfico o bandas de sicarios que responden a algunos de estos grupos. Mal haríamos nosotros en englobar toda la situación dentro del fenómeno mayoritario.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @camiloandres894