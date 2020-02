La respuesta de Emilio Archila a Timochenko sobre asesinatos a ex-Farc

En la última semana el partido Farc ha emprendido una campaña en redes sociales en contra de los asesinatos a exguerilleros. Incluso, este martes realizaron un cacerolazo en el parque de los periodistas, en Bogotá, para pedirle al gobierno que "proteja la vida".

El dirigente de este partido, Rodrigo Londoño, aseguró a través de un video compartido en redes sociales que "el Presidente es indolente, que su inacción lo hace cómplice del genocidio que se está presentando con los exguerilleros".



(Le puede interesar: Partido Farc convoca cacerolazo por asesinato de exguerrilleros)



Ante los señalamientos, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, afirmó que la implementación del acuerdo final es seria, verificable y reconocida por las comunidades.



“Es absurdo e irresponsable por parte del jefe de un partido de oposición, vincular al Presidente con los ataques a excombatientes”, puntualizó el Consejero al referirse a declaraciones públicas de Rodrigo Londoño.



Archila aseveró que el gobierno está desarrollando una política de paz y el "el partido Farc sigue haciendo política con la paz. Los enemigos están en las disidencias y en el narcotráfico: no en el gobierno”.



(Lea también: ‘Fórmula de erradicación forzada de Gobierno, destinada al fracaso’)



El senador por el partido Farc, respondió a las declaraciones de Archila y escribió en un trino: "Señor @EmilioJArchila acaso no sabe usted que los funcionarios también son responsables por omisión, ¿o es que @IvanDuque no es el Presidente?"



El Consejero enfatizó en que hoy existen más de 250 esquemas de protección y centenares de hombres del Ejército y la Policía protegiendo a los antiguos ETCR y que la seguridad de los excombatientes es una prioridad del Gobierno.



Según cifras de esta entidad, son 2.757 excombatientes que permanecen en 24 de los antiguos ETCR donde hay un esquema colectivo de protección, prevención y alertas de riesgo y amenaza a su seguridad, y medidas especiales para 8.943 excombatientes dispersos en 522 municipios del país.



Señala, además, que de los 186 homicidios de excombatientes de las FARC en tres años, solo dos se han producido dentro de los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación).

En el país hay en promedio un policía para cada 500 habitantes, hoy hay dispuesto 1 policía por cada 12 excombatientes FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo es el esquema de seguridad de los exguerrilleros?

El Consejero Presidencial para la Estabilización asegura que hay "233 esquemas de protección que integran 298 vehículos blindados y 191 convencionales, 985 hombres y mujeres de protección, 222 medios de comunicación, 316 chalecos de protección y 69 botones de apoyo".



"Mientras en el país hay en promedio un policía para cada 500 habitantes, hoy hay dispuesto 1 policía por cada 12 excombatientes; eso sin contar el personal del ejército y la UNP", enafatizó Archila.



Las cifras manejadas por la entidad señalan que de los 13.202 excombatientes acreditados antes de la firma, 12.940 permanecen comprometidos con su reincorporación.



POLÍTICA