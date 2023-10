Gobierno le responde a entes de control tras informes sobre rezagos en implementación

La directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, respondió a un informe de la Contraloría General en el que señalan que, si bien se han invertido 77,4 billones de pesos desde 2017, no se han logrado cambios estructurales en el país, y a otro de la Defensoría del Pueblo, en el cual hablan de problemas de articulación interinstitucional y “altos niveles de improvisación”.



“No tuvieron una medición que permitiera mostrar cómo la inversión del Estado transformó los territorios, más allá de las cifras hay que entender el impacto territorial”, dijo la funcionaria.



En el primer informe, que analiza el periodo de 2017 a marzo del 2023 –es decir, el tramo final del gobierno Santos, toda la administración Duque y el inicio de la gestión de Petro–, la Contraloría subraya que, por ejemplo, en el punto 1 del acuerdo (reforma rural integral) los 44,9 billones de pesos ejecutados no han “conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad” y que esto tampoco se ve en los municipios priorizados con los Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).



Al respecto, Cuartas –quien citó a representantes de todas las entidades que tienen que ver con la implementación para analizar estos y otros informes, entre ellos ,el de 'Del Capitolio al territorio'– reconoció que hay retrasos en temas como las obras que contaban con recursos del Ocad Paz (plata de regalías) y señaló que es, en parte, por problemas con los operadores elegidos en los gobiernos anteriores.



“Tenemos 5 billones de pesos casi perdidos y por eso hemos pedido con la Agencia de Renovación del Territorio que se sepa qué pasó con eso. Se hicieron 16 visitas territoriales donde la gente expresó que las obras habían quedado inconclusas. Evidenciamos fue un saqueo a la plata de la paz”, dijo.



Señaló que por ese motivo se cambió la metodología para la entrega de recursos a las 16 subregiones priorizadas. “Con el dinero que nos quedó, porque el gobierno pasado adelantó recursos y nos dejó con menos margen, haremos una repartición equitativamente entre las subregiones”, puntualizó.

Estos 170 municipios Pdet son los que han sido más golpeados por la violencia. Foto: Agencia de Renovación del Territorio

En total, son $ 585.410 millones que se invertirán en 170 proyectos. “Con la anterior metodología tuvimos cuatro regiones que se llevaron el 60 % de los recursos. Con la nueva, cada municipio podrá presentar dos proyectos”, explicó.



En el otro informe, publicado el pasado 17 de octubre, hablan del “nulo avance” en el Programa para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. “Identificamos una considerable improvisación en la atención de algunos de estos compromisos”, señaló Carlos Camargo Assis en aquel momento.



Sobre este asunto, reconoció que es el punto más rezagado, pero culpó a la metodología que se utilizaba desde la firma del acuerdo –la misma que el presidente Petro calificó como “un antro de corrupción”– y que ya no entregaba el dinero directamente a las familias beneficiadas mediante el Banco Agrario, sino a través de operadores.



“Hemos venido revisando este modelo y ya el doctor Felipe Tascón, en la dirección de sustitución de cultivos, viene trabajando para contratar organizaciones en territorio, con arraigo, y no volver a permitir que los políticos se junten en entidades para recoger los recursos de la paz”, manifestó.



Finalmente, les pidió a los organismos de control que brinden información sobre qué han hecho con los hallazgos que señalan en los informes y si estos se convirtieron en sanciones para los involucrados.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

