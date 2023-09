Este martes, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gobierno instaló, a través de la oficina del Alto Comisionado de Paz, una misión de paz con autoridades indígenas, liderazgos campesinos y comunidades de la región.



Según el Gobierno, el objetivo de este espacio, cuyo evento de inauguración se realizó en Puerto Nuevo, Magdalena, es "abrir el camino de la paz en esa región del norte de Colombia".

Los acercamientos para lograr la instalación se vienen adelantando desde hace ocho semanas y busca cumplir una promesa realizada por el presidente Gustavo Petro en agosto de 2022.



"El recurso de la violencia hoy es inútil. El pueblo, las comunidades, por las cuales todos los grupos armados dicen actuar, no quieren más violencia, de ninguna parte. El pueblo lo exige: es el tiempo de la paz", señaló Rueda.



En el evento estuvieron presentes los mamos de los pueblos Kogui, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, el alto comisionado Danilo Rueda y representantes de la embajada de Irlanda, de la Mapp OEA, de la Misión de Verificación de la ONU y de la Iglesia Católica.



“No más carreteras, no más vías en la Sierra. Consolidar un pacto de convivencia indígena-campesino para la conservación de las montañas, del agua. Si no hay agua, no hay nada más", apuntó Danilo Villafañe, líder del pueblo Arhuaco.



“Nosotros queremos que se logre la 'paz total' en la Sierra Nevada. Hoy estamos acá para acompañarlos y decirle a los samarios y habitantes de la sierra, y a todos los colombianos, que se sumen a esta tierra de paz”, agregó Rosa Villalba, lideresa social.

#AEstaHora | En Puerto Nuevo, Magdalena, comienza el acto de instalación de la #MisióPaz en los territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta: una conversación con autoridades indígenas, liderazgos campesinos y comunidades sobre el presente y futuro de la paz en la región. pic.twitter.com/99EcJxQCDN — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) September 12, 2023

Durante la instalación de la misión, el comisionado de paz se refirió a la posible instalación de un espacio sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, herederos del paramilitarismo en la región.



En su intervención, Rueda les solicitó que "haya garantías para el ejercicio de la participación ciudadana en las próximas elecciones" y señaló que ese espacio de diálogo funcionará con las herramientas que la Constitución proporciona, esto, ante la falta de un marco jurídico para el sometimiento de esta estructura.



"En esta segunda fase adoptaremos, con creatividad, respetando la Constitución y la ley, un escenario de conversaciones con uno de los grupos que opera y que es más dominante en este territorio: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Estos espacios tendrán privacidad, testigos y tendrán avances sustanciales en el sentido del respeto a la población y a sus libertades", reveló.



Además, agregó: "Tendrán como propósito empezar a dialogar y reconocer las expectativas de sus integrantes para transitar al Estado de derecho, con garantías, sin temores y con compromisos, mientras haya un marco jurídico para la dejación colectiva de las armas", concluyó.



Rueda señaló que el cese de hostilidades y la protección de la población serán los dos temas prioritarios en un escenario de conversación.



Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra es una estructura criminal surgida tras la desmovilización de los bloques paramilitares en el Caribe colombiano, entre ellos el Bloque Resistencia Tayrona (BRT) al mando de Hernán Giraldo Serna. Hoy, según datos de las autoridades, cuentan con 230 integrantes entre alzados en armas y redes de apoyo.

REDACCIÓN POLÍTICA

