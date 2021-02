Gobierno entrega a la JEP reporte de bienes de las Farc

El Gobierno Nacional radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante la Fiscalía General de la Nación, un completo informe sobre las acciones emprendidas para consolidar el inventario de bienes de las Farc, entre los que se cuentan dinero en efectivo, dólares, bienes inmuebles y vehículos, entre otros.



En esta tarea el Gobierno invirtió cerca de 6.000 millones de pesos. El valor total monetizado a 31 de diciembre del 2020 fue de $42.680 millones de pesos, en relación con el valor total de bienes susceptibles de monetización reportado en el inventario que es equivalente a $548.078.155.966 millones de pesos.

Según el consejero Presidencial Emilio Archila, se reportó en el inventario la suma de $12.070.000.000 de pesos, de los cuales las Farc entregaron solamente $ 2.114.350.000; US$450.000 dólares equivalentes a $1.442.622.675 pesos, los cuales fueron todos entregados.



Las Farc reportaron 252.500 gramos de oro en el inventario. Se comercializaron solamente 197.047,2 gramos de oro puro por un valor de US $11.285.643,36 ($38.970 millones de pesos), los cuales fueron recibidos.



En joyas, las Farc entregaron 2.540 gramos de oro en joyas, de los 25.000 gramos reportados, los cuales se encuentran en proceso de avalúo para su posterior comercialización y obtención del recurso.



En cuanto a inmuebles, de 722 relacionados, valorados por las Farc en $484.604.000.000, solo entregaron 37, de los cuales 36 corresponden a bienes baldíos que fueron entregados a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para su administración y el único predio privado entregado, se encuentra valorado en $94 millones de pesos.



Este predio no ha sido aún vendido y se encuentra bajo la administración de la SAE. A su vez, las Farc informaron que no entregarán 212 inmuebles del total de los 722 y que estarían pendientes de entrega 473 inmuebles.



En cuanto a los bienes representados en vehículos, de 319 reportados, la SAE solamente recibió la suma de $14'500.000 por la venta de cuatro unidades (2 vehículos y 2 motos) que fue realizada por las Farc, cuyos recursos fueron recibidos por la SAE SAS.



De 51.992 unidades de bienes muebles y enseres, las Farc entregaron 1.821 unidades. Estos bienes entregados se encuentran en proceso de avalúo para su posterior comercialización.



Además, se reportaron en el inventario 24.456 unidades de semovientes. Las Farc entregaron 229 unidades, equivalentes a $137.718.650 pesos, recurso que fue recibido por el administrador.



“Para el gobierno del presidente Iván Duque la reparación de las víctimas, que son y seguirán siendo el centro de todas sus acciones, es una prioridad indiscutida: Por encima del valor comercial que determinan los recursos, la entrega de bienes trae un principio fundamental de reconciliación, un contenido moral que es positivo para la paz”, dijo el Consejero Archila.

Copia de este informe será entregado con el detalle de lo ocurrido a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y a todas a las entidades de seguimiento de la implementación del Acuerdo, como el Instituto Kroc, los notables y al CERAC-CINEP.



Por su parte, el presidente de la SAE, Andrés Ávila, explicó que el informe da cumplimiento a lo establecido por el decreto 1080 del 2020, y servirá de base para que las autoridades determinen si, en el marco de sus competencias, hay lugar a identificar responsabilidades individuales, teniendo en cuenta que la entrega de bienes para reparar a las víctimas es un requisito para mantener los beneficios de la Justicia Transicional.



