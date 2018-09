Gobierno decide este viernes si continúa diálogos con el Eln

A horas de que el Gobierno decida si mantiene los diálogos con el Eln, lo cual depende en buena medida de si esa guerrilla libera este viernes a los seis secuestrados que aún tiene en su poder, en Chocó, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que le pedirá al Congreso prorrogar la ley de orden público (418 de 1997) que les ha servido de marco jurídico a distintos gobiernos para negociar con grupos ilegales.

Esto llevó a pensar a algunos congresistas, como la representante del partido Alianza Verde y exintegrante de la delegación de paz del Gobierno en La Habana, Juanita Goebertus, que la administración Duque contempla darle una oportunidad a ese proceso de paz. “Esto implica que están pensando en ampliar el marco normativo para negociar con el Eln”, afirmó Goebertus.



Esa norma, modificada en el 2016, permitió, por ejemplo, la creación de las zonas de ubicación temporal para facilitar el proceso de dejación de armas de las Farc.



De acuerdo con el plazo que se dio el presidente Iván Duque el día de su posesión para evaluar la continuidad de los diálogos con el Eln, el Gobierno toma hoy una decisión, que para ser favorable, según reiteró el jueves el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, es necesario que todos los secuestrados sean liberados.



Según la lista de secuestrados por el Eln, que tiene el Gobierno, en la actualidad hay 13 personas que permanecen privadas de su libertad. El miércoles pasado fueron liberados en Arauca los soldados Orlando Yaír Vega, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro, un hecho que fue interpretado, incluso por el propio Ceballos, como un buen gesto.



Sin embargo, el comisionado de Paz señaló que eso no es suficiente. “Es muy importante que el Eln libere a todos los secuestrados; no solamente son estas tres personas. Se aprecia como un buen gesto esa liberación, pero en Colombia hay muchos más secuestrados, y las familias de todos ellos los esperan en casa”, dijo Ceballos, tras un encuentro privado que sostuvo con el episcopado colombiano para hablar sobre el futuro de los diálogos.

Entre los 13 secuestrados, el Eln ha dicho tener la voluntad de liberar a 6, plagiados el 3 de agosto pasado en Chocó: los policías Wílber Rentería, Luis Carlos Torres Montoya y Yeminson Leandro Gómez Correa; el soldado Jesús Alberto Ramírez Silva y los civiles Édison Cuero Rentería y Yilson Mosquera Murillo. Sobre los otros siete secuestrados, esa guerrilla no se ha pronunciado.



Un comandante del Eln en Chocó, conocido como Uriel, dijo este jueves que en esa zona del país no se han dado las condiciones para hacer las liberaciones con igual rapidez que lo hizo el frente de esa guerrilla que actúa en Arauca. “La voluntad de liberarlos está, como hace un mes”, pero esto no ha sido posible porque, según ‘Uriel’, “el Gobierno se sigue manifestando negativamente en operativos militares sostenidos a profundidad en el medio y bajo Atrato, y no podemos arriesgar la vida de los privados de la libertad ni de nuestras unidades”.



La delegación de paz del Eln, que permanece en La Habana a la espera de la decisión del Gobierno, señaló que su pretensión no ha sido negociar la liberación de los militares plagiados en Chocó, ni los liberados en Arauca, sino pactar los protocolos para facilitar esa operación humanitaria. Sin embargo, con la última liberación, la de los tres uniformados, quedó probado que lo pueden hacer por su cuenta.



La expectativa es que este viernes sean liberadas seis personas, para que de esta forma, con hechos, el Eln reitere su deseo de continuar en la mesa. Con esto serían 9 los liberados y quedarían por discutir los casos de los siete secuestrados, en hechos que sucedieron incluso hace 16 años. Esa es una de las propuestas del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional, que sostiene que hay bases para que el presidente Duque mantenga la negociación. Argumenta que aunque parezcan pocos los avances, desde una perspectiva histórica se ha avanzado mucho.



Será el mandatario quien considere si esos hechos del Eln son suficientes o no.



