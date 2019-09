Gobierno asegura que la foto sí fue tomada en Venezuela

El Gobierno Nacional reiteró en la noche de este jueves que la fotografía en la que aparecen unos niños juntos a unos hombres de camuflado y brazaletes alusivos a la guerrilla del Eln “sí fue tomada en territorio venezolano”.



En comunicación con EL TIEMPO, Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington –quien acompaña al presidente Iván Duque en esta gira oficial por Estados Unidos- detalló que la imagen fue entregada por una persona “que puso en riesgo su vida para tomarla” en el estado de El Táchira y que luego ésta llegó “a las autoridades de Colombia" y por eso se usó "para sustentar la denuncia de lo que viene ocurriendo en su país”.



La foto está disponible en la página web de una reconocida ONG venezolana, que la mostró como prueba de la presencia del Eln en el vecino país, pero su origen no ha sido aclarado.



En la tarde de este jueves, El Colombiano informó que esa fotografía -que el informe de Duque se mostró como prueba de “la penetración del Eln en escuelas rurales del estado de Táchira con fines de adoctrinamiento- Abril de 2018”, no “corresponde ni a ese lugar ni a la fecha”. El diario informó que tuvo esa imagen desde el 2015 como parte de una investigación sobre el reclutamiento de niños por las guerrillas, y que corresponde a una escuela en el departamento del Cauca.



El embajador Santos aseguró que el equivocado es el diario antioqueño. El diplomático agregó que la imagen forma parte de una denuncia instaurada por la ONG Venezolana FundaRedes, que está integrada por “personas muy serias y valientes” que están luchando por la libertad de su país.



Este jueves, precisamente en redes sociales, varios usuarios coinciden con el argumento de Santos al señalar que la ONG Venezolana FundaRedes puso la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en Táchira.



"No sé qué ganan con esto, investiguen bien primero (...) FundaRedes presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en Táchira la denuncia de las acciones por parte de grupos irregulares armados en varios municipios fronterizos!!! Apoyo Duque”, dice uno de los trinos.



Luego la imagen llegó a inteligencia militar de Colombia, que a su vez alimentó el ‘dossier’ que el presidente Iván Duque le entregó a la ONU.



El Jefe del Estado entregó de manera oficial al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, 'el dossier' con las pruebas que demostrarían los supuestos vínculos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con grupos terroristas colombianos, este jueves.



Hasta ahora ha trascendido que se trata de un documento de 128 páginas el cual está titulado 'Amenazas a la Democracia, la Seguridad y la Paz Regional', lo componen tres capítulos que detallan las zonas en Venezuela donde estarían ubicados grupos ilegales como las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.



En su página en internet, la Fundación Redes (FundaRedes) informa que es una organización no gubernamental que desde el año 2002 trabaja en la construcción de tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, desarrollando profundos esfuerzos de documentación de violaciones a los derechos humanos por parte de grupos armados irregulares colombianos en territorio venezolano.

¿Quieres conocer cómo afecta la guerrilla colombiana a las escuelas venezolanas en la frontera?



Consulta nuestro informe anual 2018: https://t.co/OS0SMIAHuG pic.twitter.com/1KLGnhBivh — FundaREDES (@FundaREDES_) September 27, 2019

Dice, además, que en 2018 la organización elaboró boletines mensuales en los cuales denunció la presencia de estas agrupaciones criminales en por lo menos 10 estados de Venezuela, gracias al trabajo constante de la red de activistas y defensores de Fundaredes, que tuvieron acceso a víctimas de diversas modalidades de delitos y acosos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las FARC, el

Ejército Popular de Liberación (EPL), las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y recientemente el Colectivo de Seguridad Fronteriza.



En un documento que tienen colgado allí y que titulan Presencia de grupos armados irregulares en Venezuela 2018 Informe anual, aparece en una de sus páginas la foto en cuestión.



