Gobierno anuncia que quinto ciclo de diálogo con el Eln arrancará el 30 de noviembre

La delegación del Gobierno en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) confirmó que las negociaciones con ese grupo se reanudarán el próximo 30 de noviembre en Ciudad de México.



"Dedicaremos nuestro esfuerzo a superar la crisis por la que atraviesa actualmente el proceso de diálogos generada por el secuestro de Luis Manuel Díaz. Agradecemos el compromiso del gobierno de México y del presidente Luis Manuel López Obrador para la construcción de paz en Colombia", se lee en un comunicado publicado por la delegación del Gobierno.



Este ciclo, programado inicialmente para principios de noviembre, había sido aplazado en dos ocasiones, la última vez, luego del secuestro de Luis Manuel Díaz.



Después de ese episodio, los delegados del Gobierno citaron a los representantes del Eln en la mesa a una “reunión urgente y extraordinaria” para discutir sobre el fin del secuestro. De hecho, trascendió que este encuentro era indispensable para la realización del quinto ciclo de negociación.

El encuentro bilateral, que no por ahora no tiene fecha y lugar confirmados -no sé sabe si el Eln respondió la carta de Patiño-, contará con dos delegados por cada parte, además de un mediador, que podría ser alguno de los miembros neutrales de la mesa.

