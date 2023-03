Tras el violento ataque del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que mató a nueve jóvenes militares en El Catatumbo, el Gobierno Nacional anunció en la mañana de este viernes que le exigirá a esa guerrilla "acelerar" la firma de un cese del fuego bilateral. El Estado y esa organización alzada en armas han tenido ya dos ciclos de negociaciones: en Caracas y Ciudad de México. El tercero estaba previsto para La Habana.

Los militares -entre los 18 y los 21 años de edad- fueron atacados mientras dormían en la vereda Villa Nueva, corregimiento Guamalito, de El Carmen, en Norte de Santander.



El comandante del Eln, Antonio García, dijo tras esta sangrienta acción que su grupo tiene derecho a defenderse.



“El Eln tiene el derecho de responder los ataques que recibe, por cuanto aún no hemos pactado ningún cese el fuego bilateral. Si descalificamos las acciones que realiza el Eln, también habría que descalificar las que hacen las fuerzas gubernamentales”, dijo García en su cuenta de Twitter.



Ante esto, el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó este viernes que el cese al fuego bilateral con la guerrilla del Eln quedó contemplado en la agenda con ese grupo guerrillero, desde el último ciclo de conversaciones, por lo que “la decisión que se va a tomar va a ser generar un aceleramiento”.



En entrevista que concedió a los periodistas de Colombia Hoy Radio, espacio oficial de la Presidencia, Rueda añadió que “la apuesta es pactar un cese y un desescalamiento. No es posible seguir construyendo escenarios de paz en medio de la fuerza. La fuerza lo que demuestra, en alguna forma, es debilidad”.



También dijo que en el Gobierno del Cambio “es innecesario el uso de la fuerza. El derramamiento de sangre de soldados, policías, campesinos, afros o indígenas o de cualquier habitante es inútil. Esa es una posición ética”.



El Comisionado indicó que el cese al fuego bilateral ha sido un “punto acordado con unos principios y criterios, igual que el de participación”, por lo que le exigió al Eln que, tal como ellos mismos lo han planteado, obren en coherencia, “respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generen confianza en la sociedad colombiana”.



Rueda dijo que el Eln “tiene que comprender que el país repudia este tipo de situaciones”, debido a que “la gente en los territorios está hastiada de la violencia”.



Además, recalcó que en la administración del presidente Gustavo Petro “se comprende el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.



En ese sentido, el Comisionado recalcó que, aunque “el Gobierno del Cambio ratifica la voluntad de paz, eso no significa debilidad en el ejercicio de la fuerza legítima del Estado”.



Respecto a la voluntad de paz del Eln, el alto funcionario reconoció que “hemos escuchado de manera directa a sus integrantes en la mesa de diálogo y observamos que hay esa disposición. Ahora, esto no está exento de situaciones dolorosas, trágicas, que hemos rechazado contundentemente”.



En cuanto a las conclusiones de la reunión de alto nivel sostenida en Cartagena con los artífices y protagonistas del Acuerdo de Paz del Teatro Colón -y a la que no llegó Petro-, el Comisionado Rueda reiteró que el ese pacto suscrito con las Farc “se cumple tal como fue pactado”.



Dijo que “hay un compromiso del presidente Petro de que todos los ministerios hagan parte de este Gabinete de Paz para que la implementación sea eficaz”.



POLÍTICA