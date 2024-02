Gobernadora del Chocó propone cese de acciones 'anti-humanitarias' a mesa con Eln

Horas después de que el Eln anunció el final del paro armado que decretó el pasado 10 de febrero, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, le hizo un llamado a los integrantes de la mesa de negociación con esa guerrilla y les pidió priorizar a las comunidades.



"El Eln ha finalizado el paro armado impuesto sobre las comunidades del río San Juan. Se habla de la comunidad como argumento en ambos comunicados. Si es verdad que la comunidad importa como centro de la motivación ideológica y de la voluntad de paz, entonces la salvaguardia de sus derechos y su voz en la mesa debe ser prioridad en los acuerdos de negociación", señaló la mandataria departamental.



En el mismo mensaje insistió en que "debe pactarse un cese de acciones anti-humanitarias en el departamento del Chocó".



El ELN ha finalizado el paro armado impuesto sobre las comunidades del río San Juan. Se habla de la comunidad como argumento en ambos comunicados. Si es verdad que la comunidad importa como centro de la motivación ideológica y de la voluntad de paz, entonces la salvaguardia de… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) February 14, 2024

Cabe recordar que el paro armado fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental el jueves 8 de febrero y arrancó el sábado.



"El frente de guerra occidental Ómar Gómez da por finalizado el paro armado a partir de las 00:00 horas del 14 de febrero de 2024", dice el comunicado publicado este martes por la organización al margen de la ley.



En el mismo comunicado, el grupo guerrillero aseveró que recurrió a dichas acciones de coerción a la población civil ante una supuesta alianza de la Fuerza Pública con grupos paramilitares en la zona.



El paro armado anunciado por dicho grupo había causado críticas y cuestionamientos desde distintas orillas y estamentos. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la noche del lunes, tuvo un duro pronunciamiento en contra del anuncio del Eln del paro armado.



"La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del Eln es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias", fueron las palabras completas de Patiño.



Este martes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue otro de los que cuestionó la acción y hasta pidió que el Ejército tomara cartas en el asunto.



"El cese al fuego no es solo que el Ejército y la Policía no se enfrenten con la insurgencia. Es que la insurgencia respete al ciudadano. Es un cese de hostilidades contra la población civil. Un paro armado para nada es un cese de hostilidades. Es amenazar a la gente para que no se pueda movilizar", declaró el ministro.

