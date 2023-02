Hace unos días, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta, se reunió con el presidente Gustavo Petro y le lanzó una voz de alarma: "Las disidencias de las Farc se tienen casi tomado el sur del departamento del Meta, yo siento señor presidente como si lo estuviéramos perdiendo. Están convocando reuniones a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los están obligando, y las extorsiones han aumentado significativamente”, le narró.



Zuluaga le dijo, eso sí, que "apoyan la paz total" y "nos ilusiona porque la guerra se acabe". Sin embargo, le contó que él y los demás mandatarios seccionales "no sabemos cuál es el rol que estamos jugando los gobernadores en este proceso de ‘paz total’, quisiéramos poder tener el asunto más claro para ser útiles. No queremos ser actores mudos y podemos ayudar". Por eso, EL TIEMPO lo entrevistó.

¿Cuál es la situación de orden público hoy en el departamento del Meta?

Tenemos una situación muy delicada, especialmente en el sur del departamento. Allí el delito de la extorsión se incrementó se una manera muy considerable, no se salva nadie, ni la señora del puesto de arepas en la esquina.

¿Hay denuncias?

La gente tiene miedo, están pagando lo que les piden y no denuncian. Por eso, en el consejo de seguridad que realizamos el fin de semana en Vista Hermosa, con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las Fuerzas Militares y de Policía, además de alcaldes, comerciantes y agricultores, le actualizamos en detalle al ministro lo que se está viviendo por cuenta de este flagelo y esperamos una respuesta contundente para que la gente pueda seguir trabajando y generando progreso y empleo.

Usted le dijo hace unos días al presidente Petro que las “disidencias se tomaron el sur del Meta”. ¿Eso qué significa?

Además de la extorsión de la que son víctimas agricultores y comerciantes, tenemos información de reclutamiento de menores, de instalación de campos minados, además se está obligando a la gente a estar carnetizada y hay demasiado presión para las juntas de acción comunal. Están cobrando por hectárea de tierra y quieren ejercer control del territorio hasta imponiendo multas y aplicando justicia de manera absurda

¿Cuáles son las disidencias que actúan en el departamento? ¿Quiénes son los responsables?

En la zona tenemos un salpicón criminal muy complejo. La presencia de disidencias de las Farc, la 'Nueva Marquetalia', los 'Gaitanistas' y grupos delincuenciales cómo los Juanito's, entre otros.

¿Esos grupos han hecho acuerdos para sumarse a la paz total? ¿Quiénes?

Aparentemente están dialogando con el gobierno bajo la premisa de la paz total, pero en el territorio no paran las hostilidades contra la población civil, todos ellos tienen una larga historia de terror en el departamento. Vale la pena resaltar que yo estoy totalmente de acuerdo y respaldo la paz total, pero no se nos debe olvidar que no estamos negociando con angelitos.

En esa perspectiva, ¿esos grupos han roto el cese al fuego? ¿Lo ve así?

Sería imposible decir que lo que le expresamos al señor presidente durante la Cumbre de Gobernadores sobre la situación del Meta y otros departamentos, que ya es ampliamente conocida, no corresponde a una clara violación al cese de hostilidades.

¿Cómo es la vida cotidiana de la población entre los actores armados? ¿Hay miedo?

Sí, mucho miedo y ese es lo que más quieren y están acostumbrados a hacer, imponer el terror para doblegar a la gente, por eso a pesar de tanto hostigamiento y presiones de todo tipo, la gente no quiere denunciar. Por eso tomé la decisión de recoger todas las pruebas y la información y de manera personal denunciar ante las autoridades a estos delincuentes. La gente quiere trabajar, los agricultores, las juntas de acción comunal y la población en general, no quieren que los involucren en este conflicto.

Históricamente, el Meta ha sido escenario de violencia por parte de guerrilleros, paramilitares y otras organizaciones. ¿Qué diferencia hay hoy frente a esos tiempos pasados?

A nosotros el anterior proceso de Paz nos sirvió mucho. Fueron casi tres años con mucha tranquilidad y el departamento avanzó de manera significativa. Representó la oportunidad para conocer el departamento y florecer como un gran destino turístico y de nuevas inversiones. Teníamos muchos lugares a lo que no podíamos llegar, ni siquiera sabíamos que existían. Y el conocerlos nos permitió generar una economía basada en el turismo sostenible beneficiando a las familias de la zona.

¿Y entonces?

Por eso, no podemos ni queremos perder ni un milímetro de lo que ya hemos ganado. Insisto, no podemos volver a épocas de terror donde nos desaparecieron toda una generación de muchachos y por más de 50 reinó la violencia y el abandono de una gran parte de nuestro departamento.

Desde su punto de vista, ¿qué puede hacer el Gobierno para el retorno de la tranquilidad?

El Gobierno Nacional debe seguir actuando en el objetivo de convencer a esos grupos que se acojan a la propuesta de paz, con la generosidad que todos conocemos, pero también ser implacable en el uso legítimo de la autoridad para defender los intereses de los ciudadanos honrados, que solo quieren trabajar y que el estado está en la obligación de proteger.

¿Por qué ustedes piden que los involucren más?

Es importante que los mandatarios locales tengamos claro nuestro papel en este proceso, porque queremos contribuir más y de mejor manera a la Paz y articularnos con ese propósito del Gobierno Nacional. Eso, creo que es importante, porqué a quién no le gusta la idea de un país sin conflicto. A qué colombiano no le gusta la paz.



