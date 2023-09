A casi siete años de la firma del Teatro Colón, la directora de la Unidad de la Implementación, Gloria Cuartas, habló con EL TIEMPO sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo de paz y acerca del cambio que sufriría esa entidad.



“Si el Presidente de la República considera que ya está agotado este proceso, hemos dejado la arquitectura”, dijo. Además, se refirió al trabajo del Gobierno para lograr cumplir con la meta de compra de tierras y de sustitución de cultivos, y de la seguridad de los firmantes.



¿Cuál es el balance de estos siete años de implementación?



En este proceso creo que es muy importante, primero, hablar de lo que ha significado para el país y para la vida de la gente que es tener el acuerdo de paz. Creo que en medio de todas las adversidades, partir en esta conversación de reconocer a quienes se arriesgaron tanto por parte del Gobierno, como por parte de las antiguas Farc a dar este paso, fue fundamental. La arquitectura de la institucionalidad creada por el acuerdo es compleja. Es una arquitectura que nos lleva a repensarnos, que después de más de 50 años de una agudización del conflicto los puntos acordados en esa gran agenda, con el acompañamiento de la comunidad internacional y de países garantes, tenía que prepararse mientras se estaba en el proceso de conversación y no solamente desde el punto de vista normativo o el Fast Track, que fue tan importante para las normas y los procesos institucionales, sino ante todo para la planeación, la cuestión económica y la normatividad que pueda materializar el acuerdo de paz. Creo que ahí ese proceso, en los seis años anteriores, han sido débiles.



Gloria Isabel Cuartas directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

¿En qué sentido?



Cuando hablamos, por ejemplo, del punto uno del acuerdo, que implica la reforma rural integral, ¿qué nos estaba advirtiendo? Que en Colombia se hicieron primero los planes nacionales de la Reforma rural y luego los PDET. Es decir, había que entender una territorialidad. El acuerdo de paz debía de haber reconocido 75 corredores dejados por el conflicto en Colombia que te fueron mostrando, de una manera espacial los datos de asesinatos, violaciones y desapariciones, como se iban colocando en los territorios, en lugares específicos y armaron grandes corredores. Entonces este punto de la institucionalidad a los siete años mostró una dispersión profunda.



¿Pasó la implementación a segundo plano con la llegada de la ‘paz total’?



Cuando estamos hablando de la importancia del acuerdo de paz en Colombia, que es ejemplo en el mundo, también requería que todos los ministerios, las agencias, gobernaciones, alcaldías y entidades estuviéramos de una manera mancomunada para poder responder al desafío. Cuando llegó el presidente Gustavo Petro hay una decisión política de superar lo que se llamó ‘exceso de institucionalidad’ y de personas en el gobierno. ¿Pero cuál fue el gran error? Eliminar la consejería encargada de la implementación del acuerdo de paz porque se pensó que el Alto Comisionado para la Paz podía tener en un solo universo la implementación del acuerdo de paz y los nuevos diálogos con grupos rebeldes o con grupos no rebeldes. Esta fusión trajo consecuencias.

Toda decisión política trae consecuencias que se pueden medir en los territorios. ¿Qué quiero explicar con esto? El comisionado ha delegado en mí varias responsabilidades. Para la comunidad, para los firmantes de paz, para el partido Comunes, para la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), esto era una debilidad en el marco de la implementación del acuerdo. Significaba no tener las condiciones políticas, económicas y técnicas en el marco de la institucionalidad. Ese es un punto que reconocemos, un punto que ya el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, con el alto comisionado para la Paz, están superando. Nosotros hemos trabajado el decreto nuevo que recupera la institucionalidad del acuerdo, el decreto ya pasó constatación normativa y lo tiene el señor Presidente de la República.



¿Es decir que volveríamos al modelo de la alta consejería?



Con una diferencia radical: no se llamará Consejería de la estabilización, porque recordemos que así funcionaba en el modelo anterior. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, cada gobierno, aunque esto es una política de estado, se debería mantener en esa espacialidad hasta el 2031 e independiente al cambio de Gobierno, es importante que se mantenga una decisión política, ética y jurídica de cuidar los recursos de la paz al servicio de la transformación de lo que el acuerdo pidió. Después de Apartadó (fue alcaldesa de ese municipio) aprendí a vivir el presente y aprendí que esta responsabilidad que tengo hoy está basada en la ética y en que creo profundamente en la paz, por eso, si el señor Presidente de la República y el Comisionado para la Paz ya tienen previsto el cambio para que haya un consejero o consejera quiero decirle que él va a encontrar unas rutas abiertas con mucha luz, transparentes para que el Alto Consejero o la Alta Consejera pueda avanzar en la materialización del Acuerdo de Paz.

¿Pero no le gustaría estar a cargo de esa Alta Consejería?



Yo creo que hay que preguntarle a la sociedad colombiana qué es lo que se requiere. Una persona de alto perfil político o una persona con perfil gerencial. A mí me cuesta entender eso, me cuesta entender porque yo tengo la experiencia, el conocimiento, la profesionalidad y tengo el ejercicio de hacer las cosas con mucha responsabilidad. Además, porque he sido una trabajadora por la paz histórica, pero también entiendo perfectamente y lo tengo absolutamente claro. Si algo me enseñó a mí vivir en este país es que el servicio público es un servicio: llegas, te vas y hay que saber irse y hay que saber irse a tiempo y si el señor Comisionado para la Paz y el Presidente de la República, a partir de esta conversación con EL TIEMPO, consideran que ya está agotado este proceso, hemos dejado la arquitectura. Estoy en paz.



Aspecto de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

Con respecto a los recursos para la paz, el presidente Petro señaló en abril que no había suficientes recursos para la implementación, ¿ha cambiado algo en estos 5 meses?



Yo creo que han cambiado varias cosas. Primero, hemos preparado nuestro plan de ejecución. Eso es muy importante porque tú puedes tener recursos de funcionamiento, pero los recursos de inversión pasan por unas metodologías y unas dinámicas institucionales que no son tan rápidas como quisiéramos. El mundo gerencial tiene que empezar por planeación y Hacienda, para así poder entender que el cumplimiento del acuerdo de paz necesita, no solamente el plan de trabajo o los 50,4 billones, sino alistarnos para que el proceso de revisión de los presupuestos de las 51 entidades del Estado (que tienen incidencia sobre el acuerdo) pueda materializarse en los territorios. Entonces, creo que el llamado que nos hace el Presidente de la República permanentemente es que entendamos que en este gobierno necesitamos agilizar perfectamente los compromisos técnicos y las metodologías, pero colocarlas al servicio de la implementación del acuerdo y no demorarnos.

¿En qué va el punto uno del acuerdo? Se lo pregunto porque las cifras que da la ANT no coinciden con las del Ministerio de Agricultura



El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuando nos plantea el desafío del punto uno del acuerdo, nos dice que tenemos que actualizar el catastro. Recordemos que cada cinco años el catastro se desactualiza y nosotros tenemos un reto de actualizar el 70 por ciento en este periodo para cumplir con los retos del acuerdo de paz. Esa catastro multipropósito también lleva implícito, no solo mejorar la renta de los municipios, sino plantearnos si en esos lugares hay personas dadas por desaparecidas y si hay lugares con sospecha de minas y cómo entender los procesos campesinos e indígenas. Por ejemplo, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, por el presupuesto general, articulamos, nosotros no ejecutamos, y lo que hicimos fue dejar un dinero a la Agencia Nacional de Tierras para que comprara predios, especialmente para los seis primeros espacios territoriales que tienen mayor emergencia.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen del presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, en la firma del acuerdo en el teatro Colón. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO



De esos ya se compraron dos grandes predios en el Meta. Segundo, cuando la Agencia Nacional de Tierra empieza a comprar tierra y el presidente dice que va a requerir 60 billones es porque el mercado, la especulación de la tierra, empieza a pedir dinero y el presidente ha dicho no vamos a expropiar. El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierra ya tienen un contador público donde se está armonizando la compra de tierra, para que no tengamos datos dispersos en el gobierno, entonces la fuente oficial está en la página del Ministerio de Agricultura en su contador. De igual forma, el presidente ha advertido, y por eso es tan importante cuando habla de la parte que podemos cumplir nosotros, que pueden ser menos de 60 billones, pero se tienen que buscar los mecanismos jurídicos para evitar la especulación frente a la tierra.



¿Se va a lograr esa meta de 7 millones de hectáreas formalizadas y de 3 millones compradas para el 2031?



Creo que sí, creo que tenemos las condiciones técnicas y económicas para que se avance en la formalización y en la compra de tierras.

Persiste la violencia contra los firmantes, ¿qué acciones concretas se están tomando?



Como estamos intentando mirar lo de antes y lo de ahora, durante el gobierno anterior nunca se activó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que tiene siete instancias, una de ellas es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta comisión tiene su cargo preparar con todas las entidades del Estado, cuando digo todas me refiero a las que tienen que ver con los temas de protección a los derechos humanos y donde también están los organismos de control desde su autonomía y organizaciones de la sociedad civil. Hemos terminado ya, que no se tenía en el gobierno anterior, el plan de acción y protección para líderes y reincorporados. Pero paralelo a que este ejercicio se fuera activando, tenemos citada la comisión de alta instancia del Gobierno que tiene que ver con los mecanismos de Alertas Tempranas. Pero si mantenemos el relato que la única seguridad es el carro y los escoltas, no va a haber capacidad en este país de atender las demandas de la sociedad colombiana. Los firmantes de paz han planteado un llamado y por eso tenemos la mesa técnica de seguridad.

¿Pero esa metodología cómo se aplica para los firmantes que no están en las ciudades sino en ETCR?



Dentro del plan de acción de la Comisión Nacional de Garantías, como en el plan de acción construido con los firmantes de paz, tenemos un equipo de la unidad en permanente comunicación con la CSIVI, con el partido Comunes y con expresiones de firmantes que en los territorios han pedido que se escuchen sus reclamos. La situación es muy compleja, pero entendamos qué está pasando. En la medida que la ‘paz total’ avanza va dejando el descubierto tensiones, va mostrando que el país tiene que arriesgarse a avanzar en esta política. Hemos solicitado Alto Comisionado para la Paz que en todos los procesos de negociación con los grupos rebeldes o no rebeldes no solamente tiene que estar que no haya hostigamiento contra la Fuerza Pública, sino también el respeto por la vida de los firmantes de paz, la vida de las líderes y de los líderes, no violar y no reclutar menores. Con el doctor Franklin (Castañeda) de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior hemos venido trabajando conjuntamente en un ejercicio en los espacios territoriales con las autoridades locales y con la UNP. En las mesas técnicas tenemos permanentemente análisis para aceptar las nuevas medidas. La Jurisdicción Especial para la Paz le ordenó al Estado colombiano proteger a los firmantes, tenemos el estado de cosas inconstitucionales, la JEP con sus más de 250 autos ordenando permanentemente que activemos todos los mecanismos de protección y seguridad. Próximamente, estaré con el Alto Comisionado en la JEP en una audiencia para avanzar en la protección de la gente.

¿Qué ha pasado con el programa PNIS y con la sustitución de cultivos? ¿Cuál es el balance?



En el acuerdo de paz se había hablado inicialmente de 90.000 familias para involucrarlas en un proceso de sustitución. Ese proyecto fracasó y fracasó porque el anterior gobierno dejó casi cuatro años sin atender a las familias que tenían sembrada hoja de coca, marihuana o amapola y se intensificaron los cultivos. Con el Plan Nacional de Desarrollo, un billón de pesos es lo que se necesita para el cierre de esta primera parte de los compromisos que en el marco del acuerdo se adquirieron. El señor Presidente de la República dijo en El Tarra: ‘busquemos con la comunidad que ha tenido una actividad alrededor de la hoja de coca, otras formas de superar estas economías ilegalizadas’. Porque no solamente la hoja de coca, es todo lo que alrededor ocurre: el tráfico, el sometimiento a las mujeres, la prostitución, o sea, el daño a la vida comunitaria. En la CSIVI se le solicitó al doctor (Felipe)Tascón que establezca una mesa especial con el componente Comunes para mostrar, a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo, la nueva dinámica que llevará este proceso. No va a ser sustituir hoja de coca por piña, es reconvertir economías y es tomar territorios completos para llevar energía, agua, carretera y poder hacer industrialización sobre estos lugares y no solamente cambiar una hoja por la otra. Este punto ha generado tensión y creo que aunque el doctor Felipe Tascón es la persona que tiene a su cargo esta dinámica, todo el Gobierno y el sector paz, y te lo puedo decir así con la seriedad ética de esta entrevista, está unido para que la reconversión económica de los firmantes, la compra de tierras, el catastro multipropósito, la pedagogía de paz, las sanciones propias y la transformación ética de este país, puede hacerse.

La ONU designó a Antonio Urrejola para que analice obstáculos a la implementación del acuerdo de paz, ¿se ha logrado reunir con ella? ¿Qué conclusiones cree que puede dejar su análisis?



Primero, me parece muy importante, igual que lo que pasó en Ginebra con las decisiones presentadas para que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad hagan parte de las decisiones del Gobierno y para la decisión política de materializarlas. Ojalá que podamos tener una reunión tripartita con el nuevo o la nueva consejera, la persona que viene de Naciones Unidas y yo, para revisar estas barreras.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA