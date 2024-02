‘Con Segunda Marquetalia depende de su desarrollo’: embajador UE sobre apoyo a diálogos

Uno de los invitados internacionales al congreso de Federación Nacional de Municipios que se realizó en Cartagena, fue el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, quien conversó con los alcaldes sobre cooperación internacional y entregó su visión sobre la paz en el país. Además, le contó a EL TIEMPO su visión sobre la política de paz del Gobierno y habló sobre un eventual apoyo a nuevos procesos de negociación.

¿De qué se trata la estrategia de la Unión Europea para apoyar la paz en Colombia?





Se trata principalmente de cómo la Unión Europea va a articular su apoyo a los procesos de paz, apoyo que se anunció en abril cuando estaba en el país el Alto Representante de la Unión Europea, digamos, el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, y lo que anunciamos en ese momento y obviamente seguimos firmes con esto. Es un apoyo al proceso de negociación con el ‘Estado Mayor Central’ (Emc), un apoyo a los dos procesos de paz urbana de Buenaventura y de Quibdó, y un trabajo también para seguir comunicando sobre los temas de paz y en particular la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Esas son digamos las direcciones del proyecto y se aplicará en particular en los territorios que mencioné, territorios donde hace presencia el Emc. Va a ser una mezcla de trabajo con las comunidades y de apoyo en el caso de la negociación con el Emc.

¿Qué se hará en Quibdó y en Buenaventura?



En Quibdó y en Buenaventura realmente es un trabajo para rodear el proceso de negociación más allá de las mesas entre las bandas, es para trabajar con el sector privado, con las autoridades locales, con el Gobierno nacional y con la sociedad civil para construir perspectivas a mediano y largo plazo, para rodear lo que se está trabajando a través de esos espacios sociojurídicos. En Quibdó, por ejemplo, es un trabajo que vamos a hacer de la mano con la juventud. Es la juventud de Quibdó la que empezó este proceso de paz urbana y hemos trabajado mucho de la mano con ellos, también con la oficina del Alto Comisionado para la Paz y con el Gobierno en general

El Gobierno anunció un proceso de diálogo con la Segunda Marquetalia, ¿entrarán a apoyar una eventual mesa con ese grupo armado?



Todavía no lo hemos conversado con el Alto Comisionado para la Paz, lo interesante en esto es que siempre intentamos trabajar en equipo dentro de la Unión Europea con los 27 Estados miembros, pero en particular los 16 que tienen embajadas en Colombia. Por ejemplo, en el proceso de paz con el Eln nosotros no estamos presentes como Unión Europea, pero sí está Alemania, España y Suecia. En la del Emc estamos de la mano con Irlanda y en varios otros de los procesos digamos, los más discretos, varios Estados miembros también se han hecho presentes. Creo que con la Segunda Marquetalia dependerá de cómo se desarrolla el proceso y dependerá de las conversaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Hay mucha desconfianza en estos procesos de negociación por parte de la sociedad civil, ¿cómo cambiar eso?



Nosotros creemos que la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 es el camino, en esto creo que realmente concordamos con el Gobierno y con muchas de las fuerzas políticas. Es un acuerdo de 15 años que realmente trataba de arreglar las causas estructurales de conflicto, que son causas que no se pueden cambiar o factores que no se pueden cambiar en un par de años. Pienso en la reforma rural, pienso en todo el tema de los cultivos ilícitos, etcétera. Es decir, hay procesos que son por naturaleza de mediano y largo plazo. Luego creo que la gran promesa del Acuerdo de Paz de 2016 fue que las Farc saldrían de los territorios donde hacían presencia y que entraría el Estado y creo que los gobiernos que se han sucedido desde la firma del acuerdo de paz han intentado construir elementos de presencia estatal.

¿Pero qué falta entonces?



Creo que hay que poner más prioridad en la dimensión de la presencia integral del Estado, de hacer llegar a esos territorios la salud, la educación y la justicia. Creo que en los dos o tres años que vienen es donde es necesario poner la prioridad y también es necesario el papel que la comunidad internacional pueda jugar. Pero también el trabajo de las autoridades locales, de los alcaldes y los gobernadores, por supuesto, en esa construcción de la presencia Integral del Estado, porque solamente esto que puede garantizar que no pase lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, que es una fragmentación de la violencia, que ese vacío que sé que quedó en ciertas regiones del país, no todas, se llenó con otros grupos armados.