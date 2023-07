Luego de que el pasado domingo el presidente Gustavo Petro informara que nombrará al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz para culminar el proceso de paz con los paramilitares, han vuelto a surgir dudas sobre el significado y la función de esta figura, cuyo nombre puede resultar ambiguo. Le explicamos en qué consiste.



¿Qué es un gestor de paz?

La realidad es que esta figura no es nueva. Se creó hace dos décadas, a partir de la Ley 418 de 1997, norma que estableció como gestores de paz a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con los grupos al margen de la ley.



En otras palabras, los gestores de paz pueden actuar de facilitadores o intermediarios entre organizaciones criminales y el Gobierno Nacional con el propósito de lograr la desmovilización de personas que hagan parte de estas estructuras e, incluso, el sometimiento de los grupos.

Mancuso será gestor de paz. Foto: EFE/ EL TIEMPO

Para esto, el Gobierno debe emitir un decreto que nombre a la persona como gestora de paz para conocer cuáles serán sus funciones específicas.

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por medio de esta figura se podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o ex miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.



"Sin embargo, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y los gestores tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos. La designación no se trata de una amnistía o un indulto".



Cabe resaltar que el Estado no puede asignar salarios a los gestores de paz, ni generar contratos laborales.

En su momento, el expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó esta figura y nombró gestores de paz para excarcelar guerrilleros que lograran la desmovilización de sus excompañeros de armas.

Caso Mancuso

"Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz", trinó en la mañana del domingo el presidente Gustavo Petro, a propósito del aniversario del Pacto de Ralito, que fue el inicio del proceso de desmovilización de grupos paramilitares en julio del 2001, entre ellos Mancuso, 'Don Berna' y 'Jorge 40'.



El proceso de paz que se inició con los entonces jefes paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, según el jefe de Estado, aún no ha terminado.



"Aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", complementó Petro

Por su parte, Mancuso le respondió este lunes al Presidente y dijo: "Recibo esta decisión con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones", se lee en la carta que le envió al jefe de Estado.



La misiva añade: "Estoy listo y a la espera de que el gobierno nacional indique la ruta para cumplir las tareas asignadas. En este sentido, me pongo a disposición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) con quienes venimos teniendo un diálogo propositivo en la constitución de la mesa técnica entre la OACP y las ex-Auc".

Ante la designación, Mancuso contestó que esta le permitirá también desempeñar un papel de apoyo eficaz a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en la identificación y búsqueda de las personas desaparecidas por los paramilitares en la frontera colombo-venezolana.



También aseguró que seguirá compareciendo ante la justicia, como lo ha hecho por 17 años.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA