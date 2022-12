En el marco de la decisiòn del presidente Gustavo Petro de convertir como gestores de paz a algunos de los jóvenes que participaron en la denominada protesta social del año pasado, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio este domingo algunas luces sobre cómo lo piensa hacer el Gobierno Nacional.



De acuerdo con Prada, no todos los detenidos serán tenidos en cuenta para ser gestores de paz, sino que se harà una revisiòn de ciertos casos.

El funcionario dijo que cada caso será estudiado independientemente e insistió en que no se trata de impunidad en la medida que cada nombre será revisado no solo por la Fiscalìa sino por el juez que lleva cada caso.



"Aquí no existe amnistía, no existe indulto, ni perdón judicial, sino que es una figura transitoria que va a permitir utilizar de la mejor manera a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia", destacó Prada.



El funcionario insistió en que la liberación de esos jóvenes va permitir aportar en la pacificación del país y en hacer una gran contribución a la convivencia ciudadana, aunque cada uno de ellos tendrá que seguir respondiendo ante la justicia por los hechos en los que se vieron comprometidos.



Anticipó que este lunes el presidente Petro y el Fiscal Francisco Barbosa tendrán una reunión en donde uno de los temas será precisamente este.



