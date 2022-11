Si por algo se ha caracterizado la lucha del conflicto armado en Colombia es por su inherente disputa por las tierras. Si no, que lo diga Gerardo Vega, quien no solo es el actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sino que se desmovilizó del Ejército Popular de Liberación (Epl) en 1991.



Con un pasado en la insurgencia marxista-leninista y un presente en defensa de la institucionalidad, Vega le explicó a EL TIEMPO por qué cree que la vía democrática se impone actualmente a la lucha armada y cuál es el aporte que le hace la distribución equitativa de la tierra a la construcción de paz. Ahora, el reto de la ANT es "la reforma agraria que nunca se hizo en el país", sentencia.



El presidente Gustavo Petro en la Asamblea de Anif. Foto: Presidencia.

A propósito de los diálogos de paz con el Eln y de que la guerra tiene al tema de las tierras como uno de sus epicentros, ¿cree que el presidente Gustavo Petro y usted mismo son los mejores ejemplos de que la vía democrática obtiene mejores resultados actualmente que la lucha armada?

La lucha armada correspondió a dos décadas en este país porque no había espacios democráticos. Recordemos lo que fue el Frente Nacional, que excluyó a mucha gente de la participación del Estado colombiano. Recordemos que Rojas Pinilla y la gente del M-19 nacen precisamente en una aguda confrontación con el Partido Liberal y el Partido Conservador de esa época. El tiempo cambia: es la lucha democrática, hoy y hace unas cuantas décadas, la que se impone en el país. La lucha institucional, la lucha electoral. Hace 30 años, tanto el M-19 como el Epl dejaron las armas. Hubo la celebración de una constitución, una nueva normatividad y hoy hay otros espacios que han dado unos resultados. Tanto es así que hay presidente de la República y director de la Agencia Nacional de Tierras que vienen de esos procesos. Esa ha sido la historia del país. Fueron 50 años de marginalidad, de pocos espacios democráticos, se realizó una nueva constituyente. El mundo cambia. Hoy estamos aquí, en medio de la lucha democrática, siendo parte de Gobierno en mi caso y con la responsabilidad muy importante de la reforma agraria que nunca se hizo en el país.

En este nuevo Gobierno confluyen usted, que ha defendido como abogado a ocupantes de tierras, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, negociador con el Eln y quien hace unos meses planteó que los ganaderos se organizaran para responder a las invasiones de terrenos. Además, hace unos meses se firmó un acuerdo entre Gobierno y Fedegán para la compra de tres millones de hectáreas. ¿Cómo es la comunicación entre ustedes?

Es la mejor comunicación. Yo estuve en la parte final de la construcción del acuerdo con el Gobierno. Estuvimos en el congreso ganadero durante dos días. Vemos muy importante que Fedegán apoye el punto uno del Acuerdo de Paz, que es la consecución de las tres millones hectáreas para la gente que no tiene tierras y las siete millones en formalización. Esa ha sido la expresión pública de la cabeza de Fedegán y de su junta directiva. Ellos manifiestan su apoyo decidido a ayudar a que el presidente pueda cumplir con las tres siete millones de hectáreas. Se evidenció en el Congreso Nacional de Ganaderos realizado hace tres semanas en Barranquilla. Allá estuvimos explicando el acuerdo, mirando las metodologías y revisando la posibilidad de que los socios de Fedegán liberen parte de la tierra que es cultivable para alimentos. Desde luego, la ofrecen para que el Estado la compre. Está la disposición del Estado de mirar si la tierra es realmente cultivable para alimentos y proceder a hacer los acuerdos que haya que hacer con ellos para adquirir esa tierra y entregarla a familias en Colombia que no tienen.



El presidente Gustavo Petro saluda a José Felix Lafaurie. Foto: Prensa Fedegán.

Con respecto a esos tres millones de hectáreas, la ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que es “imposible” comprarlas en solo cuatro años. ¿Qué sabe al respecto?

Hay diversos inconvenientes aún en la compra de tierras, pero la meta es cumplir el Acuerdo de Paz a rajatabla, como ha dicho el presidente de la República. En ese propósito estamos.

¿Habló con Lafaurie sobre la propuesta que él hizo de la creación de grupos ganaderos para responder a la invasión de tierras?

Esa fue una manifestación, en un momento dado, del presidente de Fedegán. Hoy lo que hay en sus intervenciones y manifestaciones públicas es respeto total a la institucionalidad, a que sean los procesos institucionales legales y el Gobierno el que garantice —como es su deber— la propiedad de ellos y que solamente es la Fuerza Pública la que velará por que tengan la certeza de su propiedad. Lo mismo para que los que ocupantes que están sobre baldíos, como los llama la ley agraria en Colombia, también puedan acceder a los derechos. Así también los llama la Ley 1448 cuando dice que deben ser restituidas las tierras de los propietarios, de los ocupantes sobre baldíos y de los poseedores. Sobre ese marco legal, nosotros nos movemos, actuamos y trabajamos.

¿Cuáles son las tareas pendientes de la ANT?

Las metas de la ANT son las mismas del presidente de la República y de la ministra de Agricultura: tres millones de hectáreas para gente que no tiene tierras, para entregarle fundamentalmente a mujeres campesinas, indígenas y de negritudes. Hay siete millones de personas que están sobre la tierra, la trabajan y la explotan, pero no tienen títulos. La participación nuestra en el catastro multipropósito la vemos de la siguiente manera: el 65 por ciento de la tierra en Colombia está sin formalizar, sin legalizar. Un país que no sabe quién es ocupante, propietario o poseedor del 65 por ciento de la tierra en el sector rural no puede planear, no puede organizar su desarrollo. Ese propósito lo tenemos. Esas son las tres metas.



Archivos de la Agencia Nacional de Tierras. Foto: Procuraduría.

¿Esta informalidad en el registro del catastro incide en la informalidad laboral en el país?

Sí, en la informalidad laboral en el sector rural. Pero, fundamentalmente, el catastro se trata del control del Estado sobre el sector rural. El Estado no ha tenido presencia institucional. Únicamente la Fuerza Pública ha cubierto el territorio nacional. Hay muchas regiones donde no hay notarías, no hay oficinas de registro de instrumentos públicos. En fin, no hay institucionalidad. Eso debilita las posibilidades de que haya un catastro organizado y de que el comercio de tierras sea más legal e institucional. El catastro multipropósito va a servirles a los propietarios que hoy tienen en grado de informalidad, porque no tienen títulos, sus propiedades. Va a permitir que el Estado planee, se organice y haya mejor desarrollo para el país.

¿El avance de la paz en Colombia depende de dar pasos firmes hacia una distribución más equitativa de la tierra?

Indiscutiblemente es así. El centro del corazón del conflicto colombiano ha sido la tierra, su propiedad, su concentración y el uso inadecuado del suelo. Eso es lo que buscamos trabajar. Es el centro de la política del Gobierno nacional. Estamos buscando que se dejen bases muy importantes hacia futuro de la Reforma Rural Integral que necesita Colombia.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

Redacción Política.