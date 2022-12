"Quisiera reiterar nuestra voluntad de seguir constribuyendo a la construcción de paz", se lee en la misiva emitida por Gabriel Boric, presidente de Chile, quien confirmó que su país acepta la invitación de Gustavo Petro para ser garante en los diálogos entre el Gobierno colombiano y el Eln.



Agradecemos la respuesta positiva del Gobierno de Chile. La gestión del Presidente @petrogustavo trae hoy este nuevo respaldo valioso al proceso de paz con el ELN en Colombia. pic.twitter.com/k6SHHGaLyX — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) December 7, 2022

El presidente Petro con el mandatario de Chile, Gabriel Boric, hace unos meses. Foto: Archivo particular.

Total disposición para asumir el rol de garante fue exhibida por el gobernante chileno en la comunicación oficial. De hecho, anunció en el mismo documento quién será el representante de este país en la mesa de diálogos instalada en Caracas.



"He designado al señor Raúl Vergara Meneses para que asuma la representación nacional y concurra a un primer encuentro con dicha mesa de diálogos, el próximo 9 de diciembre del presente año", informó Boric.



Vergara Meneses ya había sido representante adjunto de Chile en el proceso de diálogos entre el Gobierno y las desmovilizadas Farc, en 2014. También fungió como capitán de la Fuerza Aérea de Chile.



La propia misiva emitida desde el Palacio de la Moneda habla de que su rol en este proceso de paz es un "desafío ineludible". Con esta confirmación, ya son cinco los países garantes confirmados en el proceso con el Eln: Cuba, Noruega, Venezuela, México y Chile.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

Redacción Política.