Una semana después de que el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional firmaron un acuerdo de cese bilateral del fuego de carácter nacional, Nicolás Rodríguez, alias Gabino, máximo comandante de ese grupo armado durante 23 años, les pidió a los miembros de esa organización guerrillera cumplir el acuerdo “de manera sagrada, responsable y decidida”, pero en posición de “defensa activa” por las amenazas de los grupos “paramilitares, narcos y otras bandas”.



Rodríguez Bautista, quien fue el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional entre 1998 y 2021, ahora hace parte de la Delegación de ese grupo armado en los diálogos de paz.



“Estoy convencido de que todos los elenos y todas las elenas vamos en este compromiso, en este camino, porque lo firmado el día 9 va en consonancia con la reflexión profunda que ha hecho el Eln en sus eventos democráticos y en su vida política”, afirmó Rodríguez Bautista.



Si bien señaló que el proceso de negociación no ha sido sencillo, dijo estar convencido de la disposición del Gobierno. No obstante, les pidió a “las bases” de la organización no confiarse.



“El cese busca ante todo amainar la situación de guerra, amainar la confrontación. Nosotros queremos que el cese se desarrolle a través del tiempo para poder desarrollar nuestra acción política, pero desgraciadamente debemos adoptar una postura de defensa activa (…) porque hay otros que no aparecen en este compromiso —los narcos, los paramilitares, las bandas…—, que nos combaten y que entran a los territorios donde hacemos presencia”.



También les deja claro a los combatientes que lo firmado el 9 de junio no tiene nada que ver con dejar las armas. “Ni asomo de discusión de que vamos a dejar armas, de eso no se trata. Nuestras armas se silencian contra las fuerzas del estado, pero si es necesario utilizarlas para defendernos de esas otras fuerzas, se usan”, concluyó y agregó que pronto arrancará la labor pedagógica en los frentes de guerra.

Delegaciones del Eln, izquierda, y el Gobierno, derecha, en La Habana, Cuba. Foto: Presidencia

Este cese del fuego consta de tres etapas: desde el 9 de junio hasta el 5 de julio será la fase de alistamiento, momento en el que se definirán las organizaciones que realizarán la verificación, la redacción de los protocolos pendientes y el inicio de las actividades de pedagogía.



Las órdenes de cese de operaciones ofensivas por cada una de las partes se harán efectivas el 6 de julio y cuatro días más tarde se hará una reunión para aprobar los protocolos elaborados.



Más tarde, el 3 de agosto, se iniciará oficialmente la implementación del cese del fuego, fecha desde la cual empiezan a contar los 180 días.

REDACCIÓN POLÍTICA

