‘La reincorporación de excombatientes es una necesidad para el país’: ONU

En diálogo con EL TIEMPO, el jefe de Verificación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, el uruguayo Raúl Rosende, destacó lo que ha significado el proceso de paz, aunque dijo que todavía hay desafíos por superar. En este punto aseguró que la estigmatización puede llegar a ser un obstáculo en la reincorporación de los excombatientes.



¿Cómo está respaldando Naciones Unidas el proceso de paz en Colombia?

Tenemos la Misión de verificación y apoyo al proceso, con presencia en buena parte de las zonas históricas del conflicto, con equipos a nivel local en diferentes municipios y departamentos y es con base en esa presencia que evaluamos que el proceso ha tenido resultados importantes.



¿Cómo qué tipo de resultados?

Hay que destacar la dejación de armas por parte de las Farc. A veces uno se olvida de las primeras cosas que hubo, pero siempre es importante recordarlas. La dejación de armas se hizo de una manera muy eficaz. El comienzo de la implementación del acuerdo fue muy bueno.



¿Qué más destaca?

También nos parece importante la reducción de la violencia en algunos indicadores claves a nivel nacional. Yo creo que la finalización del enfrentamiento entre las Farc y el Estado, que era la principal fuente de violencia, se eliminó y, por lo tanto, hay indicadores, como, por ejemplo, el número de asesinatos o de secuestros, que han bajado de manera considerable. Creo que estamos en este momento en una de las tasas de homicidio a nivel nacional más bajas por décadas.

Para Naciones Unidas, ¿cómo ha funcionado la justicia transicional?

La JEP es un organismo clave en todo esto y ha venido avanzando con los siete macrocasos, al igual que la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y ahí quiero destacar que todo lo que plantea el punto 5 del acuerdo en cuanto a la arquitectura de justicia transicional es muy innovador a nivel mundial.



¿Pero hay desafíos?

Uno de los más graves es el de la inseguridad en los territorios y la violencia. Muy complicado que a estas alturas tengamos más de 300 excombatientes asesinados, gente que hizo dejación de armas con la ONU, a lo que se suman los asesinatos de los líderes sociales y las manifestaciones de violencia en algunos territorios.



¿Cómo está marchando la reincorporación?

Es muy importante que todo el mundo entienda que la reincorporación económica y social de los excombatientes es una necesidad para el país, no es un privilegio ni un beneficio para un grupo particular. Creemos que a nivel económico es uno de los campos en los que más se ha avanzado. Más del 50 por ciento de los excombatientes está en proyectos productivos. Hay que seguir apoyando. Hay desafíos, como, por ejemplo, el tema de la tierra. Hay algunos predios que ya han sido entregados, pero se necesita seguir avanzando en esto.

¿Por qué la tierra es fundamental?

Porque más del 70 por ciento de los excombatientes de las Farc son de origen campesino.



En su opinión, ¿que debería hacer el próximo gobierno con la implementación?

Nos parece que continuar implementando el acuerdo, profundizar la implementación del punto 1, porque es fundamental. Trata del tema de la tierra, que es algo histórico, un desafío para Colombia. Y el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios. Es importante priorizar los lugares más críticos de violencia.



¿Las disidencias qué tanto están afectando el proceso?

Los grupos armados ilegales en general lo están afectando y las disidencias son uno de ellos. Hay presencia en diferentes departamentos. Es cierto que hubo gente de la ex-Farc que no se plegó al proceso de paz; por otro lado también es cierto que hay gente de las Farc que se plegaron, pero después salieron de la legalidad. Pero hay que decir un par de cosas: en primer lugar, estos grupos son minoritarios, pues más del 90 por ciento de los excombatientes de las Farc está en el proceso y, en segundo lugar, una cosa que hemos notado a través de nuestra fuerte presencia de campo –y ha habido centros de estudios que lo han dicho– es que cada vez más estos grupos están formados por gente nueva, o sea están reclutando jóvenes, menores, lamentablemente. Quiere decir que un porcentaje cada vez más creciente de las disidencias es gente que no tuvo experiencia durante la guerra, es gente nueva. También el nombre de disidencia habría que replantearlo. Igualmente es cierto que muchos de los delitos que se han cometido contra los excombatientes provienen de estos grupos.



¿Y por qué estos grupos atacan a los excombatientes?

Porque los intentan reclutar y cuando no se dejan reclutar, son atacados. Esto realmente es un problema de seguridad grave.

