Este viernes, 10 de marzo, se culminó el segundo ciclo de las mesas de conversación instaladas por el Gobierno Nacional, que desde el 13 de febrero le da continuidad a los diálogos de paz propuestos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



(Le recomendamos leer: Cese del fuego: las líneas que definieron Gobierno y Eln para iniciar discusión)



Ambas delegaciones viajaron hasta Ciudad de México para avanzar en las negociaciones propuestas en el marco de ‘Paz Total’ y en donde se trataron factores relevantes en la abolición del conflicto. Dentro de las temáticas estuvo la participación de comunidades marginadas en la construcción de la democracia y la importancia de trabajar en una sociedad que haga innecesario el uso de armas y el conflicto armado, entre otros temas.

En representación del Gobierno Nacional estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, quien comenzó agradeciendo al gobierno de México por ser país garante en las negociaciones de paz y por ofrecer su territorio para instalar estas mesas de diálogo con el Eln.



“Quiero decirle al Eln que es la primera vez que puedo mirarlos a la cara, mirarlos a los ojos sin miedo para decirles que aquí está una vicepresidenta que viene de pueblos que han luchado, al igual que ustedes decidieron tomar el camino de las armas, nosotros tomamos el camino de la resistencia en los territorios”, dijo la vicepresidenta.



(Le puede interesar: Diálogo Gobierno-Eln: esta es la agenda que definieron para continuar el proceso)



En su discurso Francia Márquez dijo que es importante sacar las armas y la guerra del camino, ya que es necesario cesar tanto dolor profundo que afecta una sociedad rota por los cientos de hogares que han sufrido los efectos de la guerra y el conflicto.



“No es posible seguir en un conflicto armado como este en un país con tanta biodiversidad, con gente tan maravillosa y en un país con tanta riqueza cultural”, afirmó la vicepresidenta.

Facebook Twitter Linkedin

Delegaciones del Gobierno y ELN firmando la nueva agenda en México. Foto: Twitter Iván Cepeda

Las abuelas y las madres han llorado a sus hijos porque se fueron a la guerra o porque se fueron a un grupo de la fuerza pública y terminaron asesinados. FACEBOOK

TWITTER

También comentó que es necesario “pasar la página de la violencia, del dolor, del sufrimiento, del odio que se ha sembrado, de las ideologías que no nos han dejado avanzar con el desafío que tenemos todos los colombianos. Por eso, como vicepresidenta de Colombia, decimos que acogemos esta nueva agenda que busca colocar el diálogo de la paz en la sociedad colombiana”.



Según Márquez, la nueva agenda de diálogo busca plantear y resolver la confrontación armada, ya que en muchos territorios aún no cesa el horror de la guerra porque no se han combatido las estructuras que desde hace 60 años piensan que la única solución es el conflicto armado.



(Además: Aida Merlano: estas son las primeras fotos tras su llegada a Colombia)



Además, habló de la niñez en Colombia y le pidió tanto al gobierno como al Eln que se mantengan en la mesa de diálogo para trabajar en un presente y un futuro distinto para los niños y niñas de este país.



Finalmente, la vicepresidenta dijo que “la guerra y el conflicto han tenido rostro de hombre. Han sido el machismo y el patriarcado lo que ha impulsado esa guerra que no debió ser. Las abuelas y las madres han llorado a sus hijos porque se fueron a la guerra o porque se fueron a un grupo de la fuerza pública y terminaron asesinados. Las mujeres no queremos seguir pariendo hijos para la guerra”.



Cuba será la próxima parada para continuar con las mesas de diálogo con el Eln.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO...

Paro minero: Gobierno convoca a consejo extraordinario de ministros en Montería

¿Quién es Augusto Rodríguez, director de la UNP y asesor invisible de Petro?

Grave denuncia en el Congreso: funcionario está drogando y abusando sexualmente