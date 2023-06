La senadora Paloma Valencia, en diálogo con EL TIEMPO, asegura que el Eln tiene una patente para seguir delinquiendo en medo del cese bilateral del fuego que pactó con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se iniciará el 3 de agosto.



Además, aseguró que "el Estado colombiano no debe pagar la extorsión al Eln para que deje de delinquir, eso se llama extorsión aquí y en cualquier parte el mundo", a propósito de la posibilidad de crear un fondo para la guerrilla.



¿Cómo analiza el cese del fuego anunciado con el Eln?



Lo primero es que uno no puede entender un cese bilateral donde el Eln va a seguir extorsionando y secuestrando, porque esto es una patente para que sigan delinquiendo en el territorio, pero que al mismo tiempo gocen de los beneficios del cese al fuego. Es imposible hablar de un cese del fuego si el Eln no tiene un repliegue en una zona del país donde uno pueda verificar que está ahí y que efectivamente no está delinquiendo. De lo contrario es poner a la fuerza pública a que cuando vea grupos terroristas caminando por el país o extorsionando y secuestrando les tengan que preguntar a qué grupo pertenece. Es ridículo e inaceptable.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

¿Este cese puede aliviar la situación de violencia en las regiones?

Todo lo contrario. Lo que hemos visto de los cinco cese del fuego que hizo el presidente Petro es que significaron el repliegue de todas las Fuerzas Armadas de Colombia en los cuarteles y la toma, por parte los terroristas, de más control territorial en todo el país. Ahora hay extorsión, ha crecido en más de 130 por ciento el secuestro, ha crecido el desplazamiento, han crecido las masacres. El Gobierno tiene que entender que la paz no se construye con besos y abrazos a la criminalidad, sino con el ejercicio de la autoridad para hacer que se respete la ley. Quien delinque debe ir a la cárcel.

¿Cuál es el análisis que usted hace de la situación de orden público en el país a cuatro meses de las elecciones regionales?

El orden público cada vez está peor. No veníamos del paraíso, pero lo que estamos viendo es el infierno. Uno ve en los departamentos del sur del país que la gente, para poder entrar a los municipios, necesita permiso de los grupos ilegales. La injerencia en materia electoral está siendo descarada y preocupante. En Huisitó, en el Cauca, por ejemplo, obligan a la gente a inscribir la cédula y además les indican por quién pueden votar. En muchos departamentos y municipios del sur de Colombia el Centro Democrático no puede hacer política porque los grupos ilegales no dejan y lo que uno ve es el crecimiento de las masacres, de la expulsión, del secuestro y sobre todo el miedo que nuevamente empieza a inundar la vida de los colombianos.

¿Qué papel debe jugar la Fuerza Pública?



Este Gobierno ha decidido guardar la fuerza pública en los cuarteles. Uno lo que ve es que no hay fuerza pública, no hay acción de la fuerza pública. De hecho, me contaron que en el Caquetá, por ejemplo, 100 ganaderos fueron extorsionados, pasaron todos a un sitio donde los habían citado para que entregaran la plata en efectivo y a pocos kilómetros estaba el ejército, que ni siquiera se enteró de lo que estaba pasando. Y en sitios también en el sur del país donde la ciudadanía ha pedido protección para hacer excavaciones arqueológicas o para hacer actividades, la fuerza pública les contesta que no pueden garantizarles la seguridad porque hay un cese al fuego. Esto significa que hay un cese al fuego por parte del Estado porque los grupos ilegales siguen operando, asesinando y extorsionando.



La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, en la respuesta al discurso de la posesión de Gustavo Petro. Foto: Prensa Centro Democrático

¿Cómo analiza el acuerdo de participación?

Lo que creo es que esto no se trata de que muchos sectores tengan voz y voto, esto es de tener la responsabilidad de entender que la criminalidad no puede quedar impune y que el crimen no lo puede subsidiar el Estado. Creo que este es un proceso que arrancó mal y que va a salir mal, porque el Eln es un grupo terrorista y la única razón por la que las Farc negociaron fue por la política de seguridad democrática. Esto a punta de beneficios se va a tomar 100 años porque a ellos les va muy bien. Creo que los colombianos tienen que preguntarse si les ha servido de algo que a la criminalidad le vaya mejor que a los ciudadanos que no delinquen, este es un país que tiene incentivos para la criminalidad, porque siempre les va muy bien en ese sentido.

¿Qué opina de los rumores sobre un fondo para el Eln en esta fase del proceso?



Es la expresión de la extorsión nacional. El Estado colombiano no puede pagar la extorsión al Eln para que deje de delinquir, eso se llama extorsión aquí y en cualquier parte. Segundo, ninguna nación puede entregarle recursos a un grupo terrorista porque se convierte inmediatamente en una nación que financia y respalda el terrorismo. Y tercero, yo creo que es sumamente grave que el Estado le quite plata a los empresarios, le quite plata a los campesinos, le quite plata a los emprendedores vía impuestos para entregárselas a un grupo terrorista y además con eso lesione a los más pobres de Colombia porque esa es al final la plata para la inversión social.



¿Le preocupan las palabras del Eln sobre el secuestro?



Para demostrar que tienen voluntad de paz, el Eln debería decretar un cese unilateral de todas las acciones criminales, y ese debería ser el requisito previo para cualquier conversación con el Gobierno. Uno no puede negociar con quien está delinquiendo, ni puede permitir que lo extorsionen pidiendo plata a cambio de no cometer delitos más graves. Yo creo que eso es inaceptable. El Gobierno está mostrando una improvisación y sobre todo una falta de lealtad a la Constitución. Ni un peso de los colombianos puede financiar el terrorismo.

El presidente Petro dice que en 2025 se sella la paz con el Eln, ¿a usted le parece realista esta fecha?



Pues el Presidente tiene sus intenciones, pero ya el Eln le contestó que él estaba muy confundido, que eso no era así.

¿Hay algo que rescate de lo negociado en la mesa?



No encuentro nada positivo, me parece que todo es una negociación de quienes quieren darle un tratamiento especial a los terroristas porque tienen banderas de izquierdas. Es absolutamente reprochable que un gobierno pretenda darle plata e impunidad a quienes delinquen porque tienen banderas de izquierdas.

El Estado Mayor Central le pidió al gobierno restablecer el cese del fuego, ¿cree que el Gobierno va a ceder?



El cese al fuego solo ha sido benéfico para los grupos ilegales. Los colombianos no han visto ningún beneficio de los ceses al juego porque en realidad ha habido más control territorial por parte de los violentos en desmedro del Estado derecho y de los derechos de los colombianos. De manera que yo no creo que nadie en Colombia valore los cese al fuego más que los terroristas.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA