El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, dijo este jueves que los países miembros del Fondo Multidonante para la implementación del acuerdo de paz, en especial de la Unión Europea, financiarán los diálogos regionales vinculantes.



Estos encuentros fueron anunciados hace unas semanas por el presidente Gustavo Petro para escuchar a todos los sectores del país y así construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.



El proyecto también cuenta con 50 mesas subregionales en las cuales diferentes funcionarios del gobierno identifican las necesidades de la ciudadanía para definir una hoja de ruta en el marco de la 'paz total'.



Frente a este panorama, se reitera el apoyo económico de los países del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz en Colombia. Esta entidad ya tuvo incidencia en el país, pues fue creada en el año 2016 para financiar programas que apoyaran la implementación del acuerdo con las extintas Farc.



La coalición está conformada por tres grupos: las Naciones Unidas, Colombia y los países donantes: Noruega, Reino Unido, Alemania, Canadá, Suecia, Suiza, España, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Finlandia, Nueva Zelanda, Chile y Portugal.



Otro a punto a destacar es que el Fondo está previsto a concluir su labor en el 2023. Por ahora, los diálogos regionales que se realizarían este fin de semana en Cali y Ocaña fueron reprogramados, sin embargo, el que se tenía planeado en Leticia, Amazonas, sí se llevará a cabo.



¿La razón? Según el Gobierno Nacional “ser víctimas de su propio éxito". En el comunicado se lee que "es necesario mejorar la metodología” (debido a la cantidad de asistentes).



El consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velazco, explicó que hay muchas personas que quieren participar de los diálogos y residen en municipios alejados. "No podían asistir por falta de recursos, lo que será ajustado", argumentó el alto funcionario.



Dijo, además, que luego de los cuatro diálogos que ya realizaron hicieron un ejercicio de autocrítica y van a mejorar ciertos aspectos logísticos. "Es necesario mejorar la metodología. En el Macizo llegamos a una zona donde hay un tejido social a decirles: "presenten ustedes un solo problema y una sola solución". La gente que sabe de planeación nos dijo: "no señores, así no es. Todo eso tenemos que ajustarlo", contó Velasco.

