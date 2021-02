Reviven el caso de cinco jóvenes desparecidas hace 25 años en Suba

Las mamás de cinco mujeres jóvenes, tres de ellas menores de edad, que desparecieron hace más de 25 años en el sector de Suba, en el noroccidente de Bogotá, tuvieron que acudir a una tutela para que la Fiscalía atendiera sus reclamos en procura de una investigación a fondo del caso



La Fundación Nidia Erika Bautista, en representación de las madres de las jóvenes interpuso la acción judicial, tras ver que llevan un cuarto de siglo y que las investigaciones de sus hijas no avanzan y están a punto de ser archivadas

De acuerdo con el abogado Juan Felipe Castañeda, fue necesario interponer una acción de desacato pues a pesar del fallo de tutela que le ordenaba a la Fiscalía hacer un reparto de esos casos y que se avanzara en la investigación, al igual que de varios derechos de petición, el ente investigador no había cumplido.



Los cinco casos a los que ahora la Fiscalía tendrá que ponerles la lupa ocurrieron en un periodo de dos años en el mismo barrio de Suba.



El primero ocurrió en la mañana del 5 de julio de 1995 cuando Nini Johana Moncada Correa, de 13 años, salió con rumbo a su colegio, pero nunca regresó. Tres meses después, Andrea García López salió de su casa pero jamás llegó a su destino.



En febrero del 2017 Yesenia Chacón Farfán, otra menor, fue raptada en un carro justo a la salida de su colegio y a la vista de muchas personas.



Luego, el 19 de noviembre de 1996, Johana Rodríguez, de 19 años salió a encontrarse con su novio, pero desapareció. Y el último caso fue el de María Yolanda Perdomo, también de 19 años, el 24 de julio de 1997.



Búsqueda incansable

Durante todo este tiempo las mamás de las jovencitas no han dejado un solo momento de luchar por encontrarlas. Sin embargo, sienten que el apoyo de la Fiscalía no ha sido el adecuado.



Por eso el abogado Castañeda considera que aquí no ha habido una investigación seria para determinar a los responsables y saber qué pasó.



Parte de la preocupación que tienen las mamás de las jóvenes es que la desaparición forzaba prescribe a los 30 años, es decir, que se pondría fin a la investigación judicial.



Es por ello, que tanto ellas como la Fundación Nidia Erika Buatista van a promover que estos casos sean declarados como de lesa humanidad.



Por ahora están un poco más tranquilos con el hecho de que el pasado 1 de febrero la Fiscalía entregó a nuevos fiscales los casos de las menores desaparecidas.



La idea es que una vez esos funcionarios asuman el conocimiento del caso se solicitará una mesa de trabajo para hacer un seguimiento y evaluación de la función investigativa.



Mientras tanto, las mamás de las jovenes desparecidas hace más de 25 años guardan la esperanza de que aparezcan con vida, o al menos que puedan saber qué pasó con ellas.



