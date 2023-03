El fiscal Francisco Barbosa participó este martes en el foro 'El Estado de la justicia en Colombia' en la Universidad Externado. Allí habló sobre temas referentes a la política de 'paz total'.



Barbosa señaló que con los decretos del cese del fuego, el presidente atentó contra la institucionalidad y el orden público.



"Desde el 30 de diciembre se tomaron unas decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del Presidente. Hizo una suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio nacional sin verificación y sin limitación geográfica. Esto llevó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública".



Entre tanto, dijo que más amigo de la paz que el Fiscal, en este momento, no ha habido: "suspendimos las órdenes de captura contra el Eln y las disidencias", recordó.

#AEstaHora | Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, participa en el foro 'El Estado de la justicia en Colombia' en la Universidad Externado @UExternado. Habla sobre proyecto de ley de sometimiento a la justicia y temas referentes en torno a la denominada paz total. pic.twitter.com/NtIt29ivK0 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 21, 2023

Cabe anotar que este domingo el presidente Petro anunció la decisión de suspender el cese del fuego con el 'clan del Golfo', que había sido firmado en diciembre del 2022.

He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

Dijo que todos son amigos de la paz, pero no del narcotráfico. "Amigos de la paz sí, pero amigos del narcotráfico no. Ni tampoco me los metan en un paquete que diga 'paz total' porque eso significa meter a todo el mundo en una dinámica en la que se va a permitir el lavado de activos que van en contra vía del sistema jurídico colombiano" dijo.

Entre tanto, Barbosa también se refirió al proyecto de la ley de sometimiento para bandas que fue radicado la semana pasada. Dijo que Pablo Escobar y el cartel de Cali estarían felices con esta ley de sometimiento.

"Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra de estas leyes. Están ensuciando la dignidad de este país", concluyó el Fiscal Francisco Barbosa. pic.twitter.com/ZiB9uiMaRL — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 21, 2023



REDACCIÓN POLÍTICA