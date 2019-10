Farc rechaza decreto que fija plazo para entrega de sus bienes

Como una medida para “justificar” los “incumplimientos” del Gobierno al proceso de paz calificaron desde el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Farc el decreto que prepara la Presidencia de la República para fijar como fecha límite el 31 de diciembre del 2019 la entrega de los bienes de la exguerrilla.

“Se ha anunciado un proyecto de decreto presidencial que busca dar un “ultimátum” para la entrega de bienes de las extintas Farc-ep. Frente a esta iniciativa, el componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación expresa que este proyecto es incoherente, inconveniente y potencialmente inconstitucional. Con esta medida, pareciera que la Presidencia busca justificar sus incumplimientos a partir de generar por decreto incumplimientos de su contraparte”, dice un comunicado de la exguerrilla.



Según Farc, a la fecha se han puesto a recaudo de las autoridades 2.114 millones de pesos en efectivo; 450 mil dólares en efectivo; 255 mil gramos de oro; 229 semovientes; 134 carreteras; 211 coordenadas de bienes inmuebles y 1.546 muebles, enseres y equipos varios. Estos recursos, pactaron en La Habana, serán destinados para reparar a las víctimas.



Esto, argumentan, hace parte del inventario que se entregó el 15 de agosto del 2017 y, agregan, el Gobierno debía hacerse cargo hasta su entrega al Patrimonio del Estado.

Reiteramos nuestro compromiso de cumplir integralmente lo contenido en el acuerdo de paz. Frente a la disposición de los bienes de lo que representó el patrimonio de guerra, hemos puesto todos nuestros esfuerzos para que se ejecuten las operaciones de recepción de dichos bienes. — Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) October 21, 2019

“Personas que están en tránsito a la vida civil no pueden controlar lo que pasa con bienes apetecidos por terceros, puesto que no tienen a su disposición instrumentos para poder garantizar que no se pierdan. Esta es labor del Estado, que ostenta el monopolio de las armas y los recursos técnicos y jurídicos para ello”, dice Farc.



Y concluyen: “Consideramos que con este decreto se busca generar una idea de incumplimiento para justificar su política contraria a la implementación de lo acordado”.



Esta fue la respuesta al decreto que anunció este lunes el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien afirmó que de los 542 mil millones que las Farc “reportaron” en el inventario de bienes y recursos para entregar con destino a la indemnización de las víctimas, solo se han “monetizado” efectivamente “un poco más de 3 mil millones de pesos”.

“Nosotros entendemos que las víctimas deben ser y seguir siendo el centro de la atención y de la aplicación de este acuerdo. Está previsto que los recursos que se recojan van orientados a las indemnizaciones, preferiblemente, colectivas de las víctimas. Ya se van a cumplir tres años de la firma del acuerdo y nos parece oportuno poner un plazo, y hemos pensado inicialmente que debería ser el 31 de diciembre de este año”, aseguró el Consejero.

🔵Las víctimas deben seguir siendo el centro de la implementación del acuerdo de paz. En proyecto de decreto, Farc tendrían plazo hasta 31 de diciembre de 2019 para reportar totalidad de bienes, destinados a reparación colectiva de quienes han sufrido violencia: @EmilioJArchila pic.twitter.com/SI8ipbQPTV — Consejería para la Estabilización (@PosconflictoCO) October 21, 2019

No obstante, aclaró que no es ningún ultimátum a las Farc, ya que están “absolutamente convencidos” de que los 12 mil excombatientes, sus dirigentes y mandos medios están comprometidos con el proceso.



“Obviamente, las Farc tienen unas obligaciones, nosotros tenemos unas obligaciones, y es importante que esas obligaciones se vayan cumpliendo”, aseveró Archila.



