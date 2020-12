¿Qué pasó con la entrega de bienes de las Farc?

A pesar de que el Gobierno fijó este jueves como el límite para que las Farc terminen que entregar los bienes para reparar a las víctimas, este compromiso no se cumplirá en su totalidad en la fecha pactada.

Hay que comenzar por decir que el acuerdo de paz firmado en 2016 no establece ningún límite para la entrega de los bienes. Quien puso la fecha del 31 de diciembre de 2021 fue el Gobierno mediante un decreto. El ejecutivo ha sostenido que la exguerrilla no ha entregado ni la mitad de lo prometido.



El inventario de bienes que ofrecía el extinto grupo guerrillero para reparar a las víctimas se entregó en agosto de 2017 a la ONU, y, aunque ha habido avances en la identificación, ubicación y entrega de los bienes muebles e inmuebles, el proceso aún no se completa.



Al respecto, el Consejo Nacional de Reincorporación de las Farc señaló en un comunicado que indica que “vence la fecha establecida unilateralmente por el Gobierno Nacional para la entrega de bienes de la economía de guerra de la antigua guerrilla de las Farc y aún no se establece un cronograma de trabajo conjunto que permita continuar con las actividades de identificación de bienes que vienen realizando los firmantes del acuerdo para cumplirle al país, teniendo en cuenta que las primeras beneficiadas por este acto reparador son quienes sufrieron el conflicto armado”.

La organización producto de la desmovilización del grupo guerrillero reconoció que ha habido retrasos, algunos de los cuales, según las Farc, serían responsabilidad del Gobierno.



Entre los obstáculos que señaló la organización están “la falta de desarrollo normativo por parte del gobierno sobre temas clave como el trámite de oposiciones, la recepción de bienes cuyos propietarios no han podido ser ubicados y de aquellos que no se encuentran libres de gravámenes; amenaza a la vida e integridad de los firmantes de paz y sus familias, que acumulan ya 249 asesinatos, desplazamientos colectivos y numerosos desplazamientos individuales; diversos actores armados que han copado los territorios a falta de presencia estatal y la pandemia del Covid- 19”.



Hasta el momento, entre otros bienes, se han entregado un total de $44.355.823.150 de pesos colombianos, este monto incluye efectivo entregado en pesos, en dólares y el resultado de la subasta de 197.286,96 gramos de oro entregados, quedando aún pendiente la subasta del oro restante.



No obstante, el Gobierno asegura que en el inventario se incluyeron bienes que no son monetizables, es decir, que no se pueden usar para reparar a las víctimas. Por ejemplo, las Farc incluyeron carreteras y obras de infraestructura que construyeron y hasta predios que son baldíos de la Nación.



El acuerdo de paz no estableció ningún plazo para la entrega de los bienes, sin embargo el decreto 1080 de 2020 del Gobierno -que estableció el plazo hasta diciembre- prevé que finalizado el plazo de entrega: "la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados, informará el resultado de la entrega voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación para lo de sus competencias".



Es decir, el Gobierno enviará a la Fiscalía y la JEP un informe, y dependería de estas instancias analizar si el incumplimiento del plazo genera también algún tipo de un incumplimiento general al acuerdo de paz, y si hay responsabilidades individuales en conductas como ocultamiento de bienes.



El consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, explicó también que el Gobierno pondrá al tanto de la situación a todas las entidades que hacen seguimiento al acuerdo de paz, como la Misión de Verificación de la ONU, "para que verifiquen el comportamiento colectivo de Farc".



