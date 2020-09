La riesgosa postura ‘negacionista’ de las Farc ante la JEP

¿Tienen los exguerrilleros de las Farc un as bajo la manga que les permitiría mantener los beneficios pactados en el Acuerdo de Paz a pesar de negarse a admitir el reclutamiento de menores? Esta podría ser la única explicación para entender las salidas que en los últimos días han tenido Rodrigo Londoño Echeverri y otros miembros de la antigua guerrilla para negar lo que para muchos es algo evidente.

En la memoria de los colombianos están las imágenes de las columnas guerrilleras desfilando en la antigua zona de distensión en las cuales se veía marchar a menores de edad, que apenas si podían con sus armas y pertrechos al hombro.



Los colombianos también recuerdan los relatos de madres y padres campesinos cuyos testimonios dan cuenta de cómo los guerrilleros llegaban a sus casas en veredas y pueblos, en busca de jóvenes para engrosar sus filas, muchas veces a la fuerza.



Por estos hechos es que esta semana las declaraciones del líder de las Farc y director del ahora movimiento político, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que niega que esa guerrilla haya reclutado menores, generaron toda clase de reacciones, todas ellas de desaprobación y dejaron al país perplejo, a tal punto que hoy muchos catalogan esta salida como un golpe al Acuerdo de Paz.



Más perplejidad causó esa declaración ante la JEP, a la que acudió para rendir versión libre sobre el reclutamiento de menores, porque Londoño dijo todo lo contrario a lo que había prometido a través de su cuenta de Twitter horas antes. “



Quiero informarle a Colombia que no dudaré en narrar con total transparencia los hechos por los que fui convocado hoy a la JEP. Mi compromiso es trabajar por la paz con justicia social y esta solo es posible de la mano de la verdad y la reconciliación”, afirmó.

Ignorando los testimonios e incluso casos ya documentados por la justicia y en manos de la JEP, como el de 272 menores que las Farc hicieron pasar como adultos, y que demuestra que esa guerrilla sí incurrió en esa práctica.



Londoño exacerbó más los ánimos al negar también que en los años de guerra las Farc no realizaron abortos ni se cometieron violaciones, y que si bien vigilaba todos los frentes no interfería en su accionar.



Incomprensible aún más su respuesta cuando días antes, en una reunión en el apartamento del exministro Juan Fernando Cristo, el expresidente Juan Manuel Santos le había insistido y alentado a contar la verdad ante la JEP. Lo propio había hecho el exministro Álvaro Leyva Durán en carta dirigida al exjefe guerrillero y a Salvatore Mancuso, exjefe de los paramilitares.



La misma actitud de Londoño tuvo su compañero Pastor Alape, quien negó que el reclutamiento de menores hiciera parte del proceder de las Farc. De ahí que la reacción de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, fuera tan contundente: “Falso, vergonzoso e insostenible”, fueron los calificativos que usó.



Entre tanto, el presidente Iván Duque calificó de “descarada” la versión de Rodrigo Londoño y dijo que se debe acabar la impunidad, y quien viole los derechos humanos debe tener sanciones ejemplarizantes, mientras que el expresidente Santos aseguró que los implicados “deben ir ante la Justicia Especial de Paz y ahí hacer el reconocimiento y pedir perdón porque si no lo hacen, pierden sus beneficios jurídicos”.

Alejandro Éder, quien estuvo en La Habana como miembro del equipo negociador del Gobierno, fue más allá al advertir que Londoño “debe reconocer la verdad. Si no lo hacemos a través de nuestro propio sistema de justicia o justicia transicional, ahí sí podrá entrar la Corte Penal Internacional, y los excomandantes de las Farc estarán en un gran enredo”.



Pero ¿cómo entender la posición de los ex-Farc ante hechos de tanta contundencia? Porque lo que es claro es que hay un compromiso con la verdad, con el Acuerdo de Paz, pero sobre todo con la sociedad colombiana. No asumir esa responsabilidad les acarrearía la pérdida de los beneficios pactados y se exponen a pagar penas de hasta 20 años de cárcel si son vencidos en juicio.



Una aproximación a lo que está pasando en desarrollo del denominado caso 007 que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas la hicieron dos personas que estuvieron muy cerca de la negociación del Acuerdo de Paz y que bajo reserva de su nombre intentan dar una explicación a la conducta de los miembros de las Farc.



Ambos coinciden en que si se trata de una estrategia de defensa de las Farc, esta es equivocada. Además, piensan que las Farc están “arrinconadas” porque sienten que la única verdad que le sirve a la gente en Colombia es que ellos admitan que durante más de 40 años se dedicaron a cometer crímenes.



También hay que tener en cuenta que esta audiencia que fue tan mediática es apenas la primera de muchas. Uno de los consultados por EL TIEMPO afirmó que están mal asesorados por sus abogados que “los tienen jugando al tema del derecho y del proceso sin tener en cuenta a la opinión, y eso también es una equivocación”.



Otra razón para lo que están haciendo las Farc, equivocada también, es que están esperando otras audiencias e ir avanzando, “no soltar todo” y ver cómo se mueve la opinión, además de esperar qué pruebas tienen en su contra.



Independientemente de las decisiones que tome la JEP frente a la posición de los miembros de las Farc, lo cierto es que los colombianos ya han hecho su propio juicio, en el cual las Farc no salen bien libradas.



CARLOS A. CAMACHO

Redacción Política