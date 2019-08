Tras anuncio de Márquez, Timochenko llama a consolidar la paz

“Sentimos vergüenza, y le pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional”. Esa fue una de las frases más contundentes que dijo este jueves Rodrigo Londoño, exjefe máximo de las extintas Farc y hoy jefe del partido Farc, durante una rueda de prensa en la que rechazó la decisión de sus excompañeros ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y el ‘Paisa’ de volver a las armas.



Pero Londoño, también conocido como Timochenko, reiteró su compromiso y el de su partido, que nació después de la firma del acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, con el proceso de paz, e hizo un llamado para seguir trabajando en la implementación de lo pactado. De hecho, en diálogo con W Radio, resaltó que más del 90 por ciento de los excombatientes siguen comprometidos con el proceso de paz.

“Es el momento de aprovechar esta coyuntura y repartir esfuerzos con el Gobierno Nacional, para que implementemos con mucha más celeridad lo acordado en La Habana (...). La quieren embolatar, señor presidente Duque, no deje embolatar esta ruta, es necesario para demostrar el respaldo al acuerdo y es un mensaje de optimismo, no solamente a los exguerrilleros y exguerrilleras, sino a todos los que en Colombia le estamos trabajando a la paz”, dijo Londoño durante la rueda de prensa en la sede del partido, en Bogotá, acompañado de congresistas y exjefes guerrilleros como Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Pastor Alape.



Timochenko aseguró que el regreso a las armas de algunos de sus excompañeros va en contravía de las enseñanzas de los antiguos jefes de la guerrilla, quienes soñaron con hacer la paz para los colombianos.

“Nosotros lo aprendimos de ‘Jacobo’, lo aprendimos de ‘Marulanda’, a cumplir lo que se pacta, a cumplir la palabra empeñada, y ellos desafortunadamente nos acompañaron en un trayecto y, ahora, con la nueva actitud que asumen, con sinceridad sí sentimos vergüenza, y le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso; pero también está el mensaje de optimismo, de que aquí estamos la gran mayoría y, modestia aparte, estamos los mejores, que hemos enfrentado este proceso”, comentó Londoño.



Durante la declaración, el jefe del partido leyó un comunicado que firmó el Consejo Político Nacional de esa colectividad, en el cual calificaron como una “equivocación delirante” el regreso a la lucha armada de ‘Márquez’ y los demás exguerrilleros.



“Los acuerdos de paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”, dice el documento.



Londoño cuestionó que quienes salen en el video –en el que ‘Márquez’ anuncia su regreso a las armas– avalaron el acuerdo firmado con el gobierno de Santos, incluso lo aplaudieron con discursos “bastantes emotivos” e invitaron a los guerrilleros a trabajar y a luchar por lo acordado. Y recordó que esos acuerdos tuvieron una discusión “a profundidad” con toda la base.

Sentimos vergüenza, y le pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional

A propósito de la propuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, acerca de eliminar el acuerdo de paz de la constitución, Timochenko dijo que hay sectores “que quieren” la guerra y que, ante la coyuntura, es “el momento de reiterar con mucha más fuerza y de plantear la mayor necesidad de generar las condiciones para hacer realidad lo acordado”.



El último mensaje del jefe del partido Farc para sus excompañeros es que retomen el proceso, pues todos hicieron un compromiso con la paz y con los colombianos, del que cada vez hacen parte más personas, incluso quienes los condenaron cuando usaron las armas y no comparten su postura política, pero los están acompañando.



“Nosotros lo que estamos es manifestando concordancia con lo acordado. Nosotros no llamamos a la gente y no les planteamos falsas ilusiones, dijimos desde un principio que esto iba a ser duro, esto iba a ser difícil. Colombia no se va a transformar, después de más de 50 años, fruto de la firma de un acuerdo, fruto de firmar unos papeles. Esos papeles son la base, pero para iniciar todo un proceso de lucha y de concertación entre todos los sectores colombianos para hacerlo realidad, primero que todo la reconciliación y, en aras de eso, construir la Colombia que soñamos en paz”, concluyó Londoño.



