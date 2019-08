No estamos frente al nacimiento de una guerrilla: Duque a Márquez

El presidente Iván Duque a través de una declaración este jueves anunció que el Gobierno dará una recompensa a quien entregue información que permita capturar a los exjefes de la Farc que aparecen el video en que proclaman su decisión de volver a las armas.



(Le puede interesar: 'Sentimos vergüenza y pedimos perdón a los colombianos': Partido Farc)

“Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura”, dijo el mandatario.



También confirmó que ordenó “la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales, con capacidad reforzada de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano”.



Duque dijo que no debe haber confusión y que el Gobierno seguirá avanzando en su política de paz con legalidad y se mantendrá el compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación.



“Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo Duque

“No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sus sostener sus andamiajes delictivos”, agregó.



(También: JEP dice que exguerrilleros de Farc que se rearmen serán expulsados)



Duque contó que habló con Patricia Linares presidenta de la JEP sobre la urgente necesidad de la expulsión “de estos criminales” de la justicia transicional.



Tras esto señaló que lo mínimo que Colombia espera hoy del partido Farc es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video.



POLÍTICA