Farc alerta por difíciles condiciones sanitarias de excombatientes

Si bien el mayor foco de contagio del covid-19 en algunas ciudades del país hasta ahora han sido las cárceles, próximamente el foco podrían llegar a ser los puntos en los que los excombatientes hacen su reincorporación.

Por los menos así lo advierten desde la Farc, organización que denunció que la mayoría de los excombatientes se encuentran en difíciles condiciones sanitarias, “sin tapabocas ni baterías sanitarias”.



Esa semana el director de la Agenca de Reincorporación, Andrés Stapper, explicó en entrevista con EL TIEMPO que “a la fecha ningún excombatiente o familiar que habita en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, ha presentado síntomas de infección respiratoria” .



Stapper agregó que para el beneficio de las 2.893 personas en reincorporación que habitan los antiguos ETCR y su grupo familiar, se garantizó el suministro de víveres.



No obstante, desde la Farc que “la reincorporación no se reduce a los 24 ETCR, pues hoy en día existen 95 Nuevas Areas de Reincorporación, en donde habitan las de 9.100 firmantes a los que nada de eso que se menciona les ha llegado”.



“Las condiciones de nuestras viviendas son precarias, estamos casi peor que cuando estábamos en el campamento guerrillero, no tenemos vías sanitarias, no tenemos electrificación, no hay una vía que comunique con la finca en la que nos encontramos”, aseguró Jenny Flórez, una excombatiente que reside en zona rural de Puerto Rico, Risarlada.

Desde el componente Farc le pidieron al Gobierno “cumplir con lo acordado, porque hasta el momento nosotros estamos cumpliendo”.

‘Excombatientes tienen acompañamiento’: Gobierno

La Agencia para la Reincorporación aseguró que una vez decretado el aislamiento obligatorio, desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, acogimos los parámetros definidos por el Gobierno, y tomamos medidas inmediatas y estrictas de prevención y protección en los 24 espacios territoriales; con protocolos de higiene, provisión de elementos de desinfección, acompañamiento constante por parte de facilitadores en territorio y de manera virtual, valoración médica y coordinación con las autoridades de salud de cada región y municipio.



Por otra parte, de los 9.217 excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación por fuera de los espacios territoriales en diferentes regiones del país, se registran dos casos de contagio de covid-19, un caso en espera de resultados, una persona presenta síntomas y dos han superado esta enfermedad.



El Gobierno Nacional ha adoptado medidas no solo de protección, sino también para garantizar apoyos económicos a los excombatientes durante la emergencia, la provisión de bienes, servicios y suministros, y además avanzar con la ruta de reincorporación.



En total ha sido una inversión de aproximadamente $31.400 millones, en donde se incluye: el apoyo excepcional de $160 mil a 3.193 personas del proceso de reintegración, que no reciben beneficios; apoyo económico mensual a 2.778 personas en proceso de reintegración, y la asignación mensual del 90% del Salario Mínimo, a 11.492 excombatientes en reincorporación, hasta el mes de agosto.



Por otra parte, para el beneficio de las 2.893 personas en reincorporación que habitan los antiguos ETCR y su grupo familiar, se garantizó el suministro de víveres. Y para disminuir riesgos de contagio, fueron entregados 6.490 kits personales de protección, 26 kits colectivos de aseo y desinfección de áreas comunes y termómetros infrarrojos para cada antiguo espacio territorial.



