Familias preparan informe sobre atentado al avión de Avianca

Apenas hicieron falta segundos para que el vuelo 203 de Avianca se desintegrara en el aire el 27 de noviembre de 1989, pero tres décadas no han bastado para consolidar la verdad de lo que ocurrió ese día, en hechos que costaron las vidas de las 107 personas que iban a bordo del avión.



Por eso, las familias de las víctimas, reunidas en la fundación Colombia con Memoria, preparan un informe sobre el que, para ellos, fue un atentado, para presentárselo a la Comisión de la Verdad justo cuando la efeméride de los 30 años traiga de nuevo a la memoria lo ocurrido esa mañana sobre el cielo de Soacha, a donde fueron a parar los restos de la aeronave.



El informe pretende retomar las historias de las 107 víctimas. Además, busca aportar a la construcción del contexto en el que ocurrió. Para ello, han pactado entrevistas con César Gaviria –quien iba a abordar aquel vuelo– y con Dandendyz Muñoz, ‘La Quica’, quien es el único condenado y está preso en Estados Unidos. Pero también con expertos en seguridad como Ariel Ávila y Hugo Acero, entre otros perfiles.



El objetivo principal del informe es “que en el país quede claro que eso no fue un accidente, sino un atentado terrorista”, explica Gonzalo Rojas, director ejecutivo de la fundación, quien habla también como víctima. Su padre, Gonzalo Hernán Rojas Castro, fue uno de los pasajeros que murieron a bordo.



También buscan determinar qué tan posible es que agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hayan tenido alguna responsabilidad en la planeación y ejecución del atentado.



La entrega de ese informe se dará tras un proceso que habrá tomado dos años. Fue el 27 de noviembre del 2017 cuando 27 personas, todas familiares de víctimas, firmaron una carta enviada a la Comisión de la Verdad. En esta le hacen dos peticiones:

“1. Se solicite a la Fiscalía General de la Nación un informe sobre la situación y avances del caso correspondiente al avión de Avianca. 2. Se nos permita, como familiares de las víctimas de este atentado, presentar el caso del avión de Avianca ante la Comisión”.



Una de las razones de estas solicitudes es que, tras los 28 años que habían pasado en ese momento, “los avances en materia de verdad, justicia y reparación han sido prácticamente nulos”, pese a que el hecho fue declarado un crimen de lesa humanidad en el 2009.



Debido a que en ese momento la Comisión de la Verdad todavía no tenía una sede física, la radicación y respuesta formal llegó hasta este año. El 21 de marzo, el secretario general, Mauricio Katz García, les respondió aclarando que este organismo creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc “no tiene el propósito de esclarecer cada uno de los casos de violaciones cometidas”.



No obstante, la Comisión sí debe esclarecer responsabilidades colectivas del Estado, las Farc y de grupos paramilitares, pero como una verdad extrajudicial, ya que las responsabilidades penales les corresponden a las autoridades judiciales.



La Comisión les envió a los familiares una guía de cómo presentar su informe, pero les reiteró que al tratarse de una entidad extrajudicial, el uso de información dada por la Fiscalía “es de carácter estrictamente interno” y sería empleado para determinar dinámicas y patrones.



Gonzalo Rojas tiene claro que el caso del vuelo 203 es un hecho individual que supera el mandato por el que fue creada la Comisión de la Verdad. Sin embargo, en el diálogo que han entablado con esa entidad, han coincidido en que este informe puede aportar a la comprensión de un fenómeno más amplio: el del narcotráfico.



Como la Comisión es neutral, no puede hacer parte de la elaboración del informe. Para esto, las familias reunidas en la Fundación se están asesorando de académicos como la profesora Laly Peralta, de la Universidad del Rosario.



Además de ese apoyo metodológico, ahora también buscan que cualquier persona que pueda contar algo sobre los hechos del avión, cualquier detalle que los acerque a construir su verdad, se contacte con ellos.



