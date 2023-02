Familiares de los 22 cadetes que murieron en el atentado de la Escuela General Santander de la Policía Nacional rechazaron el minuto de silencio ofrecido por esta guerrilla durante un acto en las negociaciones que adelanta en México con el Gobierno Nacional.

Aunque la situación desde la mesa de negociación se mostró de buena voluntad, según Noticias Caracol, no fue recibida de esta manera por la hermana de Juan David Rodas, uno de los 22 cadetes víctimas fatal de este atentado



“Realmente estos minutos de silencio, estas oraciones no tienen validez, ya que una oración la puede hacer cualquiera. Realmente la paz empieza cuando estas personas no reclutan niños, no hacen tanto daño. En este caso, el daño tan grande que le hicieron a estos 22 cadetes”, expresó Laura Juliana Rodas, hermana de uno de los cadetes asesinados.



El padre de otra de las víctimas de este acto terrorista solo pide que este minuto de silencio haya sido sincero.



“Espero que sea de corazón, que realmente han sentido y hayan pedido perdón por ese acto que hicieron tan miserable contra la vida de mi hijo y sus 21 compañeritos”, manifestó César Augusto Ojeda, padre de uno de los cadetes asesinados.



Esta acción terrorista sigue viva en la memoria de las víctimas que lograron sobrevivir al carro bomba y los familiares afectados por este hecho.



“Marchábamos muy normal junto a los 22 compañeros, con una sonrisa intacta, con el sueño de ser oficiales de la Policía Nacional. Hoy, en nombre de ellos, lo soy”; declaró el subintendente de la Policía y sobreviviente al atentado, Hernán Darío Ramírez.



El minuto de silencio fue propiciado por el general de la Policía y ahora negociador de paz, Silverio Suárez, donde también se honró de a las víctimas fatales de las Farc y el Eln.



Otro de los actos simbólicos que se han presentado durante este segundo ciclo de negociaciones fue cuando el ELN pidió los restos del cura Camilo Torres, una de sus más emblemáticas figuras. También pidieron un minuto de silencio en su honor.



POLÍTICA