‘Si es cierto, que digan la verdad y muestren las pruebas’: Landazábal

Las familias del exprofesor de la Universidad Nacional, Jesús Antonio Bejarano, (1946 - 1999) y del excomandante del Ejército y exministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes, (1922 - 1995) quedaron sorprendidas con el reconocimiento de la responsabilidad de las extintas guerrillas de las Farc por los asesinatos de estos dos hombres. (En contexto: Fue un error asesinar a un político de la talla de Álvaro Gómez: Farc).

Desde sus asesinatos, una de las hipótesis que manejaba la justicia era que las Farc eran los responsables, sin embargo, esto nunca se comprobó.



En diálogo con EL TIEMPO Olga Landazábal, hija del exministro, señaló que espera que “si lo que dijo las Farc es cierto, sea la verdad verdadera” y muestren las pruebas de que realmente sí fueron ellos los que mandaron a asesinar a su padre. “En el fondo del corazón lo único que queremos es la verdad”, sentenció.



Olga cuenta que en estos 25 años su familia a confiado en que las autoridades judiciales les diga cuál es la verdad para que haya justicia. Sin embargo, advirtió que “desafortunadamente hasta ahora ha habido un silencio y casi que lo han querido borrar de la historia”.



“Con los años nos citaron a la Fiscalía (a Olga y a sus cinco hermanos) y vimos un expediente gordo, lleno de hojas casi que en blanco que no decía nada. No han hecho nada”, puntualizó.



La hija del exministro aseguró que la muerte de su papá fue “un instrumento para lograr algo” y que no quiere que “en este momento vuelva a pasar lo mismo: que quieran usarlo otra vez para lograr algo”.

Olga Landazábal, hija del exministro. Foto: Cortesía

Por su parte, el general Rafael Samudio, quien conoció a Landazábal desde los años 50 cuando era su alumno y estrecharon su relación cuando era segundo comandante del Ejército y Landazábal era ministro de Defensa, señaló que está consternado y sorprendido con este anuncio y que el país debe exigir que la justicia presente resultados y “confirme o rechace la información de las Farc”.

General Rafael Samudio Molina (imagen de 2007). Foto: EL TIEMPO

Eduardo Bejarano, hijo del economista, exprofesor y exnegociador de paz, recibió la noticia con esperanza, prudencia y un poco de reserva.



“Esa carta no es suficiente. Lo que ellos afirman allí deberá ser ratificado con pruebas y evidencias”, aseguró a este diario.



Agregó que es una “completa vergüenza” que este caso lleve “21 años en impunidad”.



Las incógnitas que tiene Bejarano, quien perdió a su padre cuando tenía 27 años, son muchas: cuál fue la razón que tuvieron para haber ordenado la muerte de su papá ; quién dio la orden; cómo se financio este operativo; quiénes intervinieron; si al interior de la Universidad Nacional habían estructuras ligadas a la guerrilla que facilitaron preste homicidio; quiénes fueron los autores intelectuales del mismo y por qué las Farc onfesaron hasta ahora.



“Todas esas evidencias y pruebas tendrán que ponerlas sobre la mesa para saber si su versión es cierta y conocer los detalles de este asesinato y ver si de esto se puede tener una verdad completa”, aseveró.

Eduardo Bejarano, hijo de Jesús Antonio Bejarano. Foto: Cortesía

Su hermana Adriana Bejarano, quien reside en Estados Unidos, le manifestó que “esto le daba un poco de tranquilidad porque finalmente alguien levantó la mano para reconocer este hecho, pero también manifiesta una profunda desconfianza en la justicia y lo que ha rondado en el caso de mi papá, porque ella siente que durante muchos años a nadie le importó”.



Ambas familias, más que homenajes, piden justicia, verdad y no ser revictimizadas.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

