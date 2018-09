Falta de presupuesto podría dejar la paz a medio camino

El Gobierno y el Congreso aún están a tiempo de corregir los huecos fiscales que tendrá en el futuro la implementación del acuerdo de paz y que, de no ser subsanados, podrían poner en riesgo los proyectos que se pactaron con las Farc en el 2016.



Un primer problema, según la Contraloría, ha sido la improvisación, sumada a retrasos que llevaron a que algunos proyectos terminaran costando más. Por ejemplo, la construcción de las zonas veredales tenía un presupuesto de 52.837 millones de pesos, pero terminó costando 119.858 millones, un 127 por ciento más.

Pero además de los líos para lograr una mayor eficiencia, los 129 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda tiene presupuestados para invertir en la implementación de la paz en los próximos 15 años no van a ser suficientes para cumplir todos los compromisos.



Es lo que estableció un estudio de la Contraloría conocido por EL TIEMPO, que evalúa el uso de esos recursos entre enero del 2017 y el 30 de marzo de este año. Una de las conclusiones es que a la paz le hacen faltan por lo menos 76 billones de pesos adicionales. Si no se ajusta la senda fiscal del acuerdo, su implementación podría tener un déficit de entre 0,4 y 1,1 por ciento del PIB.

Lo más desfinanciado

Los huecos más grandes los tienen la Reforma Rural Integral, el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el fortalecimiento de la reparación integral de víctimas.



La Reforma Rural Integral, que buscó democratizar el acceso a la tierra, tiene un presupuesto de $ 110,6 billones pero solo fue presupuestada para 170 municipios priorizados. Mientras el Ministerio de Hacienda estima que los planes de infraestructura y adecuación de tierras pueden costar unos 28,2 billones, la Contraloría dice que ese compromiso en realidad requiere 103 billones de pesos más.

Un problema es que los municipios en los que se enfocó la reforma rural están desconectados del desarrollo, lo que implica que se necesitarán más recursos. Es decir, estos municipios están un 40 por ciento más lejos de la cabecera municipal, a diferencia de otros que no fueron priorizados. Y están un 30 por ciento más lejos del mercado mayorista más cercano.



Otro problema ha sido que el Fondo de Tierras contempló la entrega de 3 millones de hectáreas de tierra, pero la Agencia Nacional de Tierras solo ha avanzado en el proceso de registro de 292.628 hectáreas. “A este ritmo se lograría la entrega de las 3 millones de hectáreas en 10,3 años”, dice la Contraloría, pese a que el tiempo acordado fue de siete.



En cuanto al programa de sustitución de cultivos ilícitos, el presupuesto de $ 4,5 billones no será suficiente porque por ahora solo han sido focalizadas zonas que tienen el 69 % del área cultivada, pero se está dejando por fuera a 14 municipios que concentran el 20 por ciento de la coca. Esto implica que para llegar a todos los beneficiarios se tendrán que aumentar los recursos por lo menos en un 30 por ciento.



En cuanto a la reparación de víctimas, una de las dificultades ha sido monetizar los bienes entregados por las Farc, lo que requerirá mayores esfuerzos fiscales. Como la lista de bienes venía sin mayores datos, la Sociedad de Activos Especiales nada más ha podido registrar 45 propiedades. Y del oro entregado por las Farc (380.020 gramos) únicamente se ha podido reportar la recepción del 67,23 por ciento, pues el Banco de la República aún no cuenta con un experto que avalúe esos bienes.



Cumplir con los compromisos del acuerdo de paz, en medio de los problemas fiscales del Estado, será todo un reto.



