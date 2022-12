Como una alusión al sacramento de la confesión, en una constancia del Informe final de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, su presidente, hizo tres aclaraciones a título personal sobre su visión acerca del conflicto y algunas percepciones frente a lo que custodian las más de 9000 páginas de este documento.



Este Informe, fruto de un trabajo de casi cuatro años, surge para recopilar las diferentes versiones de la guerra a partir de las vivencias de las víctimas y reconocimientos de los victimarios, promoviendo, además, una reflexión social que contribuya a la reparación y no repetición, pilares del acuerdo de paz.

Vale la pena resaltar que su publicación, el pasado 28 de junio, generó una controversia pues sectores políticos, entre ellos el Centro Democrático -partido de Gobierno durante la fecha-, le acuñaban una parcialidad al relato, castigando con más dureza los crímenes cometidos por el Estado y la fuerza pública, frente a los de la guerrilla. Incluso, el expresidente Álvaro Uribe consideró como “una falta a la verdad” lo constatado en el texto y promovió la difusión de una “Cartilla alternativa” con otra visión de los hechos.

En sintonía con la objetividad que le demandaban, el presidente de esta entidad y los comisionados Alejandro Castillejo y Marta Ruiz anexaron unas constancias y aclaraciones sobre sus posturas políticas, ideologías y cuestionamientos a sus cargos o al resultado de la investigación.

El padre Francisco de Roux asegura que el paso clave para la reconciliación es reconocer, primero, las heridas que nos ha causado la guerra. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

El principal vocero, el padre De Roux, se sinceró refiriéndose a dos temas polémicos: los falsos positivos y la laxitud frente a los crímenes de las Farc.

"No estoy de acuerdo en afirmar que se trató de una política de Estado para matar a inocentes”. Con esta frase, el presidente de la Comisión explicó su percepción sobre esta serie de crímenes cometidos y reconocidos por miembros del Ejército, en los que hicieron pasar a civiles como guerrilleros muertos en combate. No obstante, aclara, los falsos positivos sí fueron producto de normas institucionales en las que se premiaban las bajas con incentivos.

La Comisión muestra, además, que “hubo un comportamiento generalizado y sistemático que los superiores permitieron se diseminara, a pesar de las muchas denuncias sobre la gravedad de lo que estaba pasando”, conclusión que comparte de Roux. Por lo que concuerda en que “existe una responsabilidad corporativa ética y también política e histórica que debe ser reconocida públicamente por el Estado, los altos mandos de las Fuerzas Militares, presidentes y ministros de defensa”.

Pero el punto que recalca el sacerdote jesuita es que, así como no es política de Estado la corrupción y la impunidad, crímenes gravísimos que contribuyen a perpetuar el conflicto, tampoco lo fueron los falsos positivos. “Estamos ante una ruptura ética devastadora sobre la cual no pueden construirse leyes ni normas y ante la cual, de no producirse un cambio de conciencia personal e institucional, de poco sirve la Constitución”, anota el comisionado.



Otra de las aristas que abordó De Roux en el anexo tiene que ver con cierta parcialidad con los actores del conflicto, de la que algunos sectores políticos lo acusaron. Expresamente, reconoció su responsabilidad por no “haber tomado una posición crítica clara, en los primeros años del conflicto, contra los crímenes de la guerrilla, mientras criticaba, con toda razón, las violaciones de derechos humanos por el Estado”.

En este sentido, después de millones de víctimas de todos los lados, resalta la reflexión de la Comisión que “pone en evidencia los errores y crímenes vengan de donde vengan y deja claro que estamos ante una guerra inútil y llama a pararla”.

Así mismo, aprovecha la aclaración para decirle a todos los insurgentes alzados en armas que “cada día de conflicto armado en el que ellos se mantienen acrecienta el sufrimiento del pueblo y destruye los ideales que se propusieron conseguir con fusiles”; por lo que además celebra la decisión del gobierno de Gustavo Petro de tomar la iniciativa para poner en marcha “el proceso de paz grande”, sin exclusiones.

Para Mauricio Jaramillo, politólogo y profesor universitario, este mea culpa de la cabeza de la Comisión de la Verdad tiene dos vértices. Primero, “desvirtúa un poco la tesis que se plasmó en el Informe sobre la sistematicidad de los falsos positivos y el genocidio de la UP, que evidenciaba una responsabilidad directa del Estado a través de las fuerzas militares”. Y segundo, considera sano que se hagan estas salvedades porque demuestra que esta institución “no está compuesta por ángeles sino por personas que tienen sus ideologías y que sus aportes tienen subjetividades y matices”.



Con respecto a la parcialidad frente a los crímenes de la guerrilla, asegura el académico, es lógico que haya mayor exigencia y rigurosidad con quien es el actor legal, en este caso el Estado, que con los grupos insurgentes, que siempre han estado al margen, sin que esto les quite responsabilidad.

La iglesia católica

El padre de Roux también explicó las pocas menciones de la labor humanitaria de la Iglesia Católica en el Informe. “Como comisionado no quise enfatizar en esta función por ser miembro de la Iglesia, que hace el mejor bien en el silencio, y también por evitar distinciones con el trabajo por la paz de las demás tradiciones espirituales de nuestros pueblos étnicos”, asegura el religioso.

Mas aprovecha para destacar las formas como la Iglesia, desde el inicio del conflicto armado interno, “acompañó a las comunidades golpeadas por masacres y desplazamientos, acogió el sufrimiento de familias, recibió a guerrilleros y paramilitares que dejaban las armas, hizo diálogos humanitarios, levantó cadáveres en montañas y ríos para sepultarlos, recibió a huérfanos y apoyó espacios humanitarios y Comunidades de paz”.

También homenajea su cuota de sacrificio. De Roux resalta que entre 1947 y 2015 fueron asesinados 85 sacerdotes (78 de ellos a partir de 1970, 2 obispos y un grupo significativo de religiosos, religiosas y seminaristas y, sobre todo, centenares de laicos). Y se reserva cuestionamientos, de cara a la verdad, “sobre lo que hubiéramos podido hacer como Iglesia y no se hizo”.

“Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, la Iglesia, a mi juicio, pudo haberse jugado mucho más a fondo, sin miedo, a todo riesgo, para que los ciudadanos superaran la indiferencia y el negacionismo, para poner en evidencia el racismo, las estigmatizaciones entre los mismos creyentes y la injusticia contra los sectores excluidos”, concluye el presidente de la Comisión de la Verdad.



SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción EL TIEMPO