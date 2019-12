Fallece Fabio Vásquez Castaño, fundador del Eln

A la edad de 79 años, falleció de muerte natural Fabio Vásquez Castaño, uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Nacido en Calarcá, Quindío, en 1940, recibió entrenamiento militar y preparación política de Fidel Castro Ruz, uno de los íconos de la izquierda en el continente y quien en los años sesenta apoyaba los grupos armados.



Luego, sin embargo, Castro tomaría distancia de esta forma de lucha al extremo que de su puño y letra le escribió a Manuel Marulanda Vélez, 'Tirofijo', comandante de las Farc, que negociara la paz porque la vía armada era ya obsoleta.

La información del fallecimiento de Vásquez Castaño fue divulgada inicialmente por Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional que ha escrito varios libros sobre el Eln.



Fabio pertenecía a una familia marcada por la lucha insurgente. Él, junto con sus hermanos, Manuel y Antonio, crearon este grupo que logró fama universal por la vinculación del sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien murió en su primer combate y sin disparar un solo tiro.



En 1963 se conformó la 'Brigada Pro Liberación José Antonio Galán', integrada por dieciocho estudiantes colombianos que viajaron a Cuba becados por el gobierno de Castro; el líder de esta brigada era Fabio​. En este grupo había estudiantes enviados por el Partido Comunista Colombiano, el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino y las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal que apoyaban a su líder Alfonso López Michelsen.



López luego sería presidente de Colombia, mientras que Fabio tomaría el camino de las armas. En efecto, estos estudiantes que viajaron a Cuba iniciaron su vida de guerrilleros. Se prepararon militarmente en Escambray, en territorio cubano, en un momento en que la revolución de la isla era abrazada por buena parte del continente. En Colombia, la guerrilla tomó como símbolo la bandera negra con rojo y como base de operaciones el Magdalena Medio.

Y la zona que escogió para asentarse fue Santander, en la región de El Carmen de Chucurí, por las condiciones del terreno, por la tradición guerrillera de la zona y la gran población campesina. Los guerrilleros creían que allí estaban dadas las condiciones objetivas para reorganizar al grupo.



“A mediados del 63, me trasladé a San Vicente de Chucurí, con un contacto que es el que me empezó a presentar a algunos campesinos. Hasta que completé un grupo de 20 hombres dispuestos a formar una guerrilla de nuevo tipo, ya no era una lucha de liberales contra conservadores, cuyo objetivo tampoco era el interés ni un afán personal”, dijo en una entrevista Vásquez Castaño.



Sin embargo, este hombre, que en su juventud trabajó de cajero en un banco y que fue llevado a las luchas por la influencia de su hermano, Manuel, entonces un ferviente defensor del MRL, cometió un error histórico que nunca le perdonaron.



El fue quien dio el consentimiento para que el cura Torres Restrepo participara en un combate porque, según su tesis, tenía que ganarse el fusil en el campo de batalla. Otros creían, por el contrario, que al sacerdote había que protegerlo porque era de un valor incuestionable para el movimiento.



El cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, el cura que había dejado la comodidad de su casa en Bogotá, el hombre que nunca había empuñado un arma aceptó ir a la batalla. Murió el 15 de febrero de 1966.



La historia del Eln siguió hasta 1973, cuando el Ejército de Colombia ejecutó la Operación Anorí, en el departamento de Antioquia. Tras esta, el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero dio un parte de victoria que confirmaba el aniquilamiento de este grupo insurgente.

De hecho, entre los estrategas militares se considera a la Operación Anorí como una brillante maniobra táctico-estratégica de contraguerrillas en Colombia y en el continente. Su responsable en el terreno fue el entonces coronel de artillería Hernán Hurtado Vallejo.



Durante varias semanas, entre las montañas y selvas de un territorio bañado por los ríos Nechi y Porce, los soldados del Estado se enfrentaron a los insurrectos. El Ejército golpeó con fuerza a las dos columnas del Eln que estaban al mando Manuel Vásquez Castaño y Ricardo Lara. Allí cayeron los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño.



El golpe de las Fuerzas Militares dejó cerca de 100 hombres del Eln muertos. Uno de los pocos sobrevivientes fue Fabio, quien inició entonces dos propósitos: uno, buscar el renacimiento del Eln, y dos, evitar el castigo de sus compañeros, quienes empezaban a dudar de sus capacidades al señalarlo de ser el responsable de la derrota en el campo de batalla y de la muerte de sus hombres más preparados intelectualmente, entre ellos el cura Torres Restrepo.



En efecto, tras la Operación Anorí en la que el Ejército dio por muerto al Eln, este grupo se dio a la tarea de revivir y se reorganizó.

Así, a finales de ese mismo año, el Eln apareció nuevamente reestructurado. A principios de 1974, dicha agrupación ya contaba con más de 300 hombres con los que inició acciones de terrorismo en varios puntos del territorio nacional, especialmente en el nororiente del país.



Fue el Eln el grupo que lideró la organización de guerrillas urbanas y la táctica del terrorismo en las ciudades.



A principio de la década de los 80, la llegada de las multinacionales petroleras fue vista por el Eln como su gran posibilidad económica.



Fue así como comenzaron los chantajes, boleteos y extorsiones a las empresas petroleras, lo que se convirtió en la principal fuente de financiación de sus actividades.



En octubre de 1980, el Eln fundó el 'Frente Domingo Laín', en honor del sacerdote español abatido años antes por el Ejército. Ese frente ha sido a través de la historia del Eln el líder en secuestros y extorsiones.



Para entonces, la guerrilla había cambiado de dirección. Manuel Pérez Rodríguez era el ideólogo, y Nicolás Rodríguez Bautista (hombre más cercano a Pérez), en la jefatura militar.



¿Por qué? A Fabio no le perdonaron el fracaso militar en la Operación Anorí, que terminó con la muerte de los cinco comandantes guerrilleros más importantes de la organización, entre los que se contaban sus dos hermanos.



Entonces se fue para Cuba. Desde mediados de la década de los 70 vivía allí, en donde ahora trascendió que falleció.



Fabio Vásquez Castaño se suma a la lista de otros hombres que dejaron un historial de violencia en el país y que murieron de muerte natural en su vejez como Manuel Marulanda Vélez, 'Tirofijo'; Jacobo Arenas, ambos de las Farc, y Manuel Pérez Martínez, el Cura Pérez, del Eln.



