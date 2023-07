Entre las personas designadas por el presidente Gustavo Petro como miembros de la mesa de paz con el ‘Estado Mayor Central’ (Emc), disidencias de ‘Iván Mordisco’, el nombre que más llama la atención es el de Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe —de quien ya recibió la bendición para hacer parte de la negociación— y quien ya sabe lo que es sentarse a negociar con una guerrilla, pues durante el gobierno de Andrés Pastrana hizo parte de los negociadores del gobierno con las Farc.



En entrevista con EL TIEMPO, Valencia Cossio dice que se siente más allá del bien y del mal, que no le preocupan las críticas que puedan llegar desde el uribismo y que aceptó integrar la delegación del Gobierno con un solo objetivo: evitar que se vuelvan a cometer los errores de otras negociaciones.

¿Cómo se dio su llegada a la delegación del Gobierno en la mesa con el Emc?



El expresidente Álvaro Uribe fue clave en su nombramiento.

Esto ha sido un proceso de un mes y surge luego de que voceros del Gobierno le hicieran una llamada al presidente Álvaro Uribe y le expresaran que el presidente Petro quería que un miembro del partido Centro Democrático estuviera en la mesa de negociación. Cuando le expresaron eso al presidente Uribe, él me llamó, me dijo que consideraba que la persona con más conocimientos, experiencia y que podía prestar un buen servicio al país era yo. Yo le dije que ya estaba retirado de todas estas lides, pero que si eso era importante para el país, para el partido y para las ideas que hemos venido defendiendo, que con mucho gusto asumía ese compromiso con la búsqueda de la paz, que es un anhelo que tenemos todos los colombianos. De manera que ese fue el origen.

De ahí en adelante ha habido algunos contactos con funcionarios del Gobierno, especialmente con el comisionado Danilo Rueda, con quien tuve la oportunidad de reunirme en Bogotá hace unos días antes de viajar a Europa, también con el secretario general de la Presidencia y con el secretario privado. Ahora sale la resolución y pues obviamente ya totalmente preparada para arrancar el proceso.

¿Qué le expresa el comisionado de Paz en esa charla?



Obviamente, no entramos en detalle, solamente hablamos sobre cómo operaría más o menos el proceso. Me dijo que en ese momento, eso ya hace 15 días o 20, iba a mantener contacto con este grupo y que lo primero que iban a definir, como en efecto ya lo anunciaron, era lo del cese del fuego y el mecanismo de monitoreo y verificación que habría que tener de esa tregua. Además, que una vez establecido el mecanismo o tomada esa decisión, se podría iniciar ya en forma esa negociación. Pero sí debo decir que realmente no entramos en detalle porque todavía estaba en esa fase inicial del proceso.

¿Cuál va a ser su rol dentro de la mesa y cuáles serán sus exigencias a esta guerrilla?



Bueno, realmente, yo hago parte del equipo negociador y simplemente, a medida que se vayan presentando los temas, pues voy a aportar lo que ha sido mi trayectoria, mi conocimiento y mi experiencia en varios procesos de paz, especialmente en el de San Vicente del Caguán. Ahí voy a decir lo que creo yo que fue, digamos, equivocado en esos procesos y que aquí se pueden evitar.



¿Por ejemplo?

Por ejemplo, me parece muy importante que el proceso se haga con cese del fuego verificable porque dialogar en medio del conflicto, como se hizo en el Caguán, fue un error. Eso le quitó credibilidad al proceso porque mientras nosotros estábamos en una mesa, al mismo tiempo se estaban atacando poblaciones, secuestrando y haciendo todo tipo de atrocidades y la gente no entendía eso. Entonces me parece que es muy importante que las conversaciones se hagan primero tomando esa decisión, la de lograr un cese del fuego.



También opiné preliminarmente que sería muy importante tener un cronograma y que no se permita que este sea un proceso de término indefinido, porque eso tampoco funciona, eso tiene que tener unos tiempos. Sería muy importante incluir unas victorias tempranas, es decir que se vayan logrando algunos acuerdos que permitan ir generando credibilidad. Todas esas experiencias son las que yo quiero aportar en medio del proceso y, obviamente, nosotros hemos fijado unas posturas, las cuales iré expresando en la mesa. Pero repito, lo que yo quiero es aportar, ayudar y fijar las posturas que sean necesarias a medida que vaya avanzando el proceso.

Ha hablado con los otros miembros de esta delegación sobre posturas?



Realmente solo he tenido contacto con el alto comisionado para la Paz y con la doctora Gloria Quiceno, con quien coincidí en la época del proceso del M-19 y después en otros escenarios también de paz. Estuve hablando también con el doctor Darío Fajardo, pero de cosas muy preliminares porque realmente todavía no tenemos un derrotero, no hay todavía una estructura que permita intercambiar ideas fundamentales al respecto. Hubo una reunión esta semana de algunos miembros de la mesa de negociación, yo no pude estar presente, o sea que realmente no tengo conocimiento de cómo fue, pero espero integrarme después del 20 de julio, cuando llegó a Bogotá, de forma definitiva al proceso.

¿Cuándo se sentarán todos los negociadores para definir los puntos?



Por ahora no he tenido ninguna comunicación o información adicional más allá de lo que conversé con el comisionado Rueda.

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y coordinador de la delegación.

En el proceso de negociación con el Eln hay una voz cercana al uribismo que es José Félix Lafaurie, quien, pese a tener unas posturas críticas, defiende el proceso, ¿veremos algo similar de su parte?



Sí, José Félix está haciendo una magnífica labor, yo creo que la seriedad con que ha planteado los temas y con los aportes que ha hecho en la mesa, ha logrado ganarse un espacio muy importante y aunque es una voz seguramente discrepante en muchos aspectos fundamentales, yo estoy seguro de que su aporte ha sido muy significativo. Espero hacer lo propio, obviamente estaré muy en contacto con José Félix, coordinando con él, y vuelvo y lo digo, al menos mi intención, y estoy seguro de que también la de él, es contribuir en lo que más podamos a que todo esto sea exitoso.



El expresidente Uribe destacó su llegada a la mesa, pero dice que no se pueden volver a cometer los errores de La Habana. ¿Cuáles son esos errores que esperan no repetir?



Hay muchos, pero voy a decir solamente uno: el solo tratamiento que se le dio al tema del narcotráfico, y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros iniciamos el gobierno del presidente Uribe, habíamos recibido cerca 180.000 hectáreas de cultivos de coca, eso en el 2002. Cuando entregamos, luego de toda la política antidrogas y de erradicación de cultivos, había 48.000. En las negociaciones de La Habana, las decisiones que tomó el presidente Santos, que fueron equivocadas, permitieron que el país se inundara de nuevo de coca y cuando terminó su gobierno ya teníamos más de 200.000 hectáreas.



Ese solo aspecto es algo que se debe evitar, pero podría haber otros que no quiero entrar ahora a repetir. En ese sentido, hay varios aspectos que hay que cuidar, hay unas normas internacionales que hay que cumplir y que no pueden hacerse a un lado. En fin, hay una serie de cosas de las cuales nosotros vamos a estar pendientes.



Lo que queremos es que esto salga bien, que no sea un proceso engañoso como fue el de La Habana; cómo sería engañoso que hoy estamos negociando con unas disidencias que no participaron en esas conversaciones, que hoy suman más de 3.000 miembros y eso sin contar con la ‘Segunda Marquetalia’, que sí participó en los diálogos y que después se retiró de las negociaciones, y a los que han desertado. En definitiva, si se hace un balance del acuerdo de La Habana, la conclusión es que esa negociación fue un fracaso, entonces, lo que no queremos es que eso se repita y lo que sí queremos es que la paz sea real, verdadera, honesta y franca.

Una vez se anunció esta mesa, varios gobernadores le pidieron al Gobierno que escuchara sus preocupaciones y poder tener voz en la negociación. ¿Ve viable este pedido?



Creo que todo esto tiene unos actores muy importantes y obviamente los gobernadores son actores de primera línea, sobre todo en los departamentos donde hay presencia muy activa de las disidencias de las Farc, pero esas son decisiones que corresponden únicamente a la competencia del Presidente de la República y yo prefiero no opinar sobre eso.



Con respecto a la metodología, se habla de una mesa itinerante, algo que distaría de otros procesos que usted vivió, ¿le parece una buena decisión?



Lo importante de esas metodologías es que tengan un cronograma, una agenda clara y unos términos en tiempo, porque de lo contrario se corre el riesgo de que se vuelva un proceso interminable, de que no se tomen decisiones que permitan avanzar y eso obviamente puede desgastar la negociación. Esa es una metodología claramente importante, pero si está bien reglada y si realmente se cumple a cabalidad.

Le preocupan las críticas del uribismo una vez se sume a la mesa?

Realmente no. Yo ya estoy más allá del bien y del mal y acepté participar porque siento que le puedo prestar un servicio al país. Ahora, por supuesto esto puede tener personas que no estén de acuerdo, pero tengo la convicción de que si puedo aportar algo para la paz de Colombia, lo haré con toda la entereza y el cariño, y también sacrificando muchas cosas: sacrificando mi tranquilidad y la de mi familia. Pero, en definitiva, yo no me puedo negar a prestar un servicio, porque si es bueno para el país, es inevitable que sienta la obligación moral y política de hacerlo.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

