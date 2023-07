El exministro Fabio Valencia Cossio es una de las personas designadas por el presidente Gustavo Petro como miembros de la mesa de paz con el ‘Estado Mayor Central’ (Emc), disidencias de ‘Iván Mordisco’. El exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que para no repetir errores en esas negociaciones debe haber condiciones, como el cese al fuego verificable.

En entrevista con este medio, Valencia afirmó cuando llegue la ocasión, en las conversaciones con el grupo guerrillero, se referirá a equivocaciones que ha habido en procesos de paz anteriores "y que aquí se pueden evitar".

"Bueno, realmente, yo hago parte del equipo negociador y simplemente, a medida que se vayan presentando los temas, pues voy a aportar lo que ha sido mi trayectoria, mi conocimiento y mi experiencia en varios procesos de paz, especialmente en el de San Vicente del Caguán. Ahí voy a decir lo que creo yo que fue, digamos, equivocado en esos procesos y que aquí se pueden evitar", dijo.



Uno de esos temas es el cese al fuego, según Valencia. "Por ejemplo, me parece muy importante que el proceso se haga con cese del fuego verificable porque dialogar en medio del conflicto, como se hizo en el Caguán, fue un error. Eso le quitó credibilidad al proceso porque mientras nosotros estábamos en una mesa, al mismo tiempo se estaban atacando poblaciones, secuestrando y haciendo todo tipo de atrocidades y la gente no entendía eso.



Entonces me parece que es muy importante que las conversaciones se hagan primero tomando esa decisión, la de lograr un cese del fuego", explicó.



Añadió manifestó que la conversaciones deben tener un cronograma y no ser indefinidas. "También opiné preliminarmente que sería muy importante tener un cronograma y que no se permita que este sea un proceso de término indefinido, porque eso tampoco funciona, eso tiene que tener unos tiempos".



Sería muy importante —agregó— incluir unas victorias tempranas, es decir que se vayan logrando algunos acuerdos que permitan ir generando credibilidad. Todas esas experiencias son las que yo quiero aportar en medio del proceso y, obviamente, nosotros hemos fijado unas posturas, las cuales iré expresando en la mesa. Pero repito, lo que yo quiero es aportar, ayudar y fijar las posturas que sean necesarias a medida que vaya avanzando el proceso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS