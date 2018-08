Expectativa por operativo de liberación de secuestrados por el Eln 

El Eln insistió este martes el traslado a Colombia de algunos de sus miembros que conforman la delegación de paz en La Habana para agilizar la liberación de los siete uniformados y dos civiles secuestrados por ese grupo armado ilegal.

Debido a la negativa del ministro de Defensa, Guillermo Botero, de que se adelante alguna gestión para que se den esas liberaciones desde La Habana, donde se encuentran los delegados del Eln a la espera de que el Gobierno decida dar continuidad al proceso de paz, propone ese traslado para que con voceros oficiales puedan llegar a un acuerdo en el país de un protocolo para la liberación de los secuestrados.



“La mencionada operación humanitaria no puede ser gestionada en La Habana sino en Colombia, con la participación de los gestores de paz designados por el propio Eln para estos propósitos”, señaló el ministerio de Defensa.



Los únicos delegados en este momento de la insurgencia para adelantar ese tipo de gestiones son sus delegados en La Habana y por eso su dirección dice que su presencia en el país se debe dar “a la mayor brevedad, con tal propósito”, agilizar el inicio de esta operación humanitaria.



Dentro de los secuestrados están soldados profesionales, policías y los civiles que son contratistas de la Fuerza Pública. Fueron privados de su libertad por frentes del Eln en Chocó y Arauca, el 3 y 8 de agosto.



Mientras el Ministerio de Defensa dijo que la vida e integridad de los secuestrados “es responsabilidad del Eln”, y que está preparado para adelantar, con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “la operación humanitaria que facilite su liberación inmediata, con la implementación de los protocolos necesarios” para garantizar su vida, para la guerrilla esto no es cierto.



Alias Uriel, el comandante del frente occidental, que opera en Chocó y tiene bajo su custodia a algunos de los secuestrados, señaló que la responsabilidad de que se lleve a cabo la liberación, al tratarse de una operación humanitaria, es tanto del Gobierno como del Eln. Para eso, insistió en que es necesario acordar rápidamente lo protocolos, algo que hasta el momento no ha sucedido.



Este jefe guerrillero se queja de la presión militar en la zona, los que hace, a su juicio que las garantías para los secuestrados sean cada vez menores.



Al mismo tiempo 'Uriel' dice, contrario a la afirmación del Ministerio de Defensa según la cual todo está listo para la liberación, que no hay aún ningún contacto para ello. Reitera también que los delegados de paz son también los delegados para acordar el protocolo de liberación.



En todo caso, la dirección del Eln enfatiza en que “la función de dinamizar todas las gestiones humanitarias” es de su delegación de paz y dice valorar la disposición del Gobierno a acordar “protocolos necesarios para garantizar la seguridad y la vida”. Para esto, coincide con el Gobierno en que se cuenta con la ayuda del CICR, como ha ocurrido en operaciones anteriores.



“Una vez más instamos al Gobierno para que concretemos pronto el inicio de esta operación humanitaria de liberación, y a que ambas partes nos comprometamos a preservar la vida la integridad de los retenidos”, dice el a dirección del Eln.



El Eln reveló este lunes pruebas de supervivencia de los tres soldados regulares que están en su poder desde el pasado 9 de agosto, cuando fueron secuestrados en el municipio de Fortul, Arauca, mientras vestían prendas de civil y estaban desarmados.



En el video difundido, los uniformados Eduardo Caro Bañol, Juan Pablo Rojas Ovando y Orlando Yair Vega Díaz, adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado N° 18 General Gabriel Reveíz Pizarro, leen sus respectivas cédulas y aseguran que han recibido buen trato de parte de sus captores.



Los pasados 15 y 18 de agosto, el Eln reveló también pruebas de supervivencia de otro grupo de secuestrados en su poder en el departamento del Chocó. Estas constan de un audio y una fotografía en la que se ven tres policías, un militar y dos civiles que fueron secuestrados el 3 de agosto cuando viajaban a través del río Arquía, en ese departamento.



En la foto estarían el intendente Wilber Rentería, el subintendente Luis Carlos Torres Montoya, el patrullero Yemilson Leandro Gómez Correa y el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva. Además de los dos civiles.





REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com