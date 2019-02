De la Calle, Cristo y otros exnegociadores salieron a defender la paz

Fue como en los viejos tiempos, allá en La Habana (Cuba). Esos tiempos en los que pasaban horas y horas discutiendo cómo terminar una confrontación armada de más de 50 años.

Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Londoño, entre otros exnegociadores de ambos bandos, se volvieron a ver las caras este miércoles en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá. El objetivo: defender y consolidar la paz.



En medio de la controversia de los últimos días sobre los acuerdos de La Habana y los cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de la ley estatutaria, más de 100 defensores del proceso de paz, entre exnegociadores, académicos, artista y congresistas, se reunieron para buscar una estrategia.

El tema se llama no desistir en el camino de la paz y punto, y movilizar a la sociedad en pro de ese objetivo

Y de ahí, tras una reunión de unas dos horas en un salón que les quedó pequeño, surgió la iniciativa Defendamos la Paz y así, de una vez por todas, dejar atrás los odios.



“En el 91 la séptima papeleta fue una movilización espontánea y aquí lo que vemos es lo mismo. La gente vino por sus propios medios, nadie se adueña de esto, esto no tiene partido político, además hay personas de las más distintas procedencias. El tema se llama no desistir en el camino de la paz y punto, y movilizar a la sociedad en pro de ese objetivo”, aseguró De la calle al término del encuentro.



Y este mismo miércoles arrancaron a defender la paz. Las conclusiones de la reunión fueron proponer una papeleta adicional en las elecciones de octubre para preguntarles a los colombianos si quieren la paz o volver a la guerra –que De la calle calificó como “fantástica”– y pedirle al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP.

“Puede haber una papeleta adicional pidiéndole a la sociedad colombiana, no solamente al Gobierno, que reiteremos el compromiso, como lo dice Humberto de la Calle, y que digamos de una vez por todas si queremos la paz o queremos volver a la guerra”, comentó Cristo.



Sin embargo, esta es solo una propuesta y no hay nada claro. Aún deben consultarla con la Registraduría y con el Consejo Nacional Electoral para ver si existe la posibilidad de materializarla.



Lo que sí harán de inmediato será exigirle al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP, que ha causado controversia en los próximos días por los cuestionamientos que han hecho los uribistas, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Incluso Uribe aseguró que sería “mejor eliminar” la JEP.



Frente a eso, las cabezas de Defendamos la Paz comentaron que “a estas alturas” no puede volver una discusión que ya pasó por el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Sería, dicen, un error objetar esta ley, pues entraría en un “camino sin salida” que terminará generando “grandes problemas para las víctimas”.



“Esta ley define demasiadas cosas y, por lo tanto, sí es necesaria. Yo discrepo con el doctor Ceballos (Miguel Ceballos, comisionado de Paz), que dice que la JEP seguirá funcionando, claro, pero ustedes se imaginan las discusiones internas en la JEP solo basándose en la Constitución. Surgirán 17.000 obstáculos que serán resueltos de manera mucho más clara y eficaz si tenemos una ley. Realmente yo insisto en que esto es un poco la patria boba, cómo es posible que se nos diga que no importa la ley y entonces para qué se objeta”, comentó De la Calle.

⁦@AntanasMockus⁩ apoya el documento y pide al gobierno No más tibiezas frente a La Paz. pic.twitter.com/h8QAiv2Bqk — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) 20 de febrero de 2019

De la Calle agregó que lo que realmente necesita Colombia es que se solidifique el fin de la violencia y de uso de las armas en la política, y que no haya más incertidumbre sobre el proceso de paz.



“Hay una gran incertidumbre. Esa es la lógica que yo no entiendo. Alguien dice: “Mire que la paz de Santos es mentira porque hay Eln o porque hay secuestros o porque matan líderes sociales”. Y la consecuencia es echemos esto por tierra, lo que literalmente es apagar el incendio con gasolina. Yo no entiendo esa lógica”, aseguró el exjefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos.



Defendamos la Paz, además, busca llegar a los territorios donde existe esa incertidumbre por el futuro de los acuerdos. Según Cristo, a las personas que viven en las regiones no les interesa lo que se está discutiendo en Bogotá. “A ellos les interesa que se consolide la desmovilización y el desarme de las Farc y que sigan viviendo en paz, como está pasando en muchas zonas del país”, enfatizó el exministro.



“Este debate tiene que salirse el centro de Bogotá y tiene que salirse del capitolio”, agregó De la Calle.



Rodrigo Londoño, jefe del partido político Farc, hizo un llamado para que prime la tolerancia y la reconciliación de los colombianos.

Además, celebró la iniciativa de la papeleta, pues es un mecanismo que servirá para que todos los ciudadanos sean conscientes de la importancia del acuerdo de La Habana.



“Nos comprometimos a defender la paz, y vamos a replicar eso en todos los sectores y en especial en las regiones. Vamos también, como partido y con el compromiso que tenemos en el acuerdo, a convocar a un gran diálogo político para erradicar la violencia y las armas en el ejercicio de la política”, comentó Londoño.

Las críticas de Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba haciendo campaña en Tolima, aseguró que hay miembros de las Farc que siguen delinquiendo, por lo que en vez de preguntar a los colombianos si quieren la paz, se debería exigir a las Farc que demuestren su compromiso.



"Cambien la papeleta, que en lugar de decir "queremos la paz", diga "demuestren que están en paz", dijo el expresidente.



